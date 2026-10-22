محافظ أسوان يشهد عرضاً فنياً متميزاً لطلاب مدارس أبو سمبل السياحية

شهد المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان العرض الفني الذي قدمه طلاب مدارس أبو سمبل السياحية الابتدائية والفراعنة الإعدادية، وذلك بمركز إعلام أبو سمبل، بقيادة فاطمة فاروق المشرفة على تنفيذ العرض.

في إطار إبراز المواهب الفنية والإبداعية لدى الطلاب وتشجيعهم على تنمية قدراتهم ومهاراتهم المختلفة.

محافظ أسوان يشيد بالأداء المتميز للطلاب ويثمن مواهبهم الفنية والإبداعية

وأشاد المهندس عمرو لاشين خلال مشاهدته للعرض، برفقة السيد أسامة رزق داود نائب المحافظ، بالأداء المتميز للطلاب وما قدموه من فقرات فنية عكست مواهبهم وقدراتهم الإبداعية، مثمناً الجهود المبذولة في إعداد وتنفيذ العرض، والاهتمام بتنمية مهارات الطلاب وصقل مواهبهم في مختلف المجالات الفنية والثقافية.

يأتي حضور محافظ أسوان لهذا العرض الفني في إطار دعم المواهب الطلابية وتشجيع الأنشطة المدرسية والثقافية، بما يسهم في تنمية قدرات النشء، وتعزيز روح الإبداع والتميز لدى الطلاب.