رغم النقص العددي.. إنتر ميلان يفوز على شاختار بهدف قاتل في دوري الأبطال

حقق إنتر ميلان الإيطالي فوزًا ثمينًا على حساب ضيفه شاختار دونيتسك الأوكراني بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب «جوزيبي مياتزا»، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا موسم 2026-2027، ليحصد الفريق الإيطالي انتصاره الأول في المسابقة.

إنتر ميلان ضد شاختار.. كارلوس أوجوستو يحسم المواجهة

شهدت المباراة محاولات متبادلة من الفريقين، وسط تألق حارس شاختار دميترو ريزنيك في التصدي لعدد من الفرص الخطيرة، ليحافظ على نظافة شباكه خلال الشوط الأول.

وتلقى إنتر ميلان ضربة قوية في الدقيقة 68، بعدما أشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجه مدافعه أليساندرو باستوني، إثر حصوله على إنذارين خلال فترة قصيرة، ليكمل أصحاب الأرض المباراة بعشرة لاعبين.

ورغم النقص العددي، نجح إنتر ميلان في تسجيل هدف الفوز بالدقيقة 77 عن طريق البرازيلي كارلوس أوجوستو، الذي استغل تمريرة مميزة من الأرميني هنريك مخيتاريان، ليمنح فريقه التقدم في توقيت حاسم من اللقاء.

وحاول شاختار دونيتسك استغلال التفوق العددي في الدقائق الأخيرة والعودة إلى المباراة، لكن إنتر نجح في الحفاظ على تقدمه حتى صافرة النهاية، ليحسم المواجهة بهدف دون مقابل.

ترتيب إنتر ميلان وشاختار في دوري أبطال أوروبا

منح الفوز إنتر ميلان ثلاث نقاط ثمينة، ليرفع رصيده إلى 4 نقاط ويتقدم إلى المركز العشرين في جدول ترتيب مرحلة الدوري، بعد بداية أوروبية صعبة للفريق الإيطالي.

في المقابل، تجمد رصيد شاختار دونيتسك عند 5 نقاط، بعدما تلقى خسارته الأولى في البطولة، ليفقد فرصة تعزيز موقعه بين الفرق المتقدمة في جدول الترتيب.