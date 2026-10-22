تعد البطاطس بالزعفران من الوصفات المميزة التي يمكن تقديمها بجانب الدجاج المشوي أو اللحوم، فهي تجمع بين مذاق البطاطس المحمرة ونكهة الزعفران العطرية التي تضفي على الطبق طعمًا ولونًا مميزين. ويمكن تحضيرها في المنزل بمكونات بسيطة وخطوات سهلة، سواء في الفرن أو على البوتاجاز، لشيف فيفي عثمان.

مكونات البطاطس بالزعفران

كيلو بطاطس.

رشة صغيرة من الزعفران.

3 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون أو الزيت النباتي.

ملعقة كبيرة من الزبدة حسب الرغبة.

فصان من الثوم المفروم.

ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

نصف ملعقة صغيرة من الملح أو حسب الرغبة.

ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

نصف ملعقة صغيرة من البابريكا.

ملعقتان كبيرتان من الماء الساخن.

بقدونس مفروم للتزيين.

طريقة تحضير البطاطس بالزعفران

طريقة عمل البطاطس بالزعفران في الفرن بطعم مميز ورائحة شهية

اغسلي البطاطس جيدًا وقشريها، ثم قطعيها إلى مكعبات متوسطة أو شرائح متساوية الحجم لضمان نضجها بالتساوي.

ضعي الزعفران في ملعقتين كبيرتين من الماء الساخن، واتركيه من 5 إلى 10 دقائق حتى يطلق لونه ورائحته.

اسلقي البطاطس في ماء مغلي لمدة تتراوح بين 7 و10 دقائق، حتى تبدأ في النضج دون أن تصبح طرية تمامًا، ثم صفيها جيدًا.

في وعاء عميق، اخلطي الزيت مع الزبدة والثوم المفروم والملح والفلفل الأسود والبابريكا، ثم أضيفي ماء الزعفران وقلبي المكونات جيدًا.

أضيفي البطاطس إلى التتبيلة وقلبي برفق حتى تتغطى جميع القطع بالخليط.

رصي البطاطس في صينية فرن في طبقة واحدة، ثم أدخليها فرنًا ساخنًا على درجة حرارة 200 مئوية لمدة 25 إلى 35 دقيقة، مع تقليبها في منتصف مدة التسوية.

أخرجي البطاطس عندما تصبح ذهبية ومقرمشة من الخارج وطرية من الداخل، ثم أضيفي عصير الليمون والبقدونس المفروم قبل التقديم.

أسرار نجاح البطاطس بالزعفران

استخدمي كمية صغيرة من الزعفران حتى تحصلي على نكهة متوازنة دون أن تطغى على مذاق البطاطس.

جففي البطاطس جيدًا بعد السلق حتى تساعد على الحصول على سطح مقرمش.

لا تكدسي قطع البطاطس داخل الصينية، لأن ترك مسافات بينها يساعد على تحميرها بصورة أفضل.

يمكنك إضافة رشة من الكركم للحصول على لون ذهبي أقوى، مع مراعاة أن الزعفران وحده يمنح الوصفة نكهتها المميزة.

أضيفي عصير الليمون بعد التسوية للحفاظ على نكهته المنعشة.

طريقة تقديم البطاطس بالزعفران