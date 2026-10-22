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تهدد الحياة وتسبب العمى.. نقابة الصيادلة تحذر من حقن التخسيس المضللة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

تهدد الحياة وتسبب العمى.. نقابة الصيادلة تحذر من حقن التخسيس المضللة

علاج التخسيس
علاج التخسيس
محمد البدوي

حذر الدكتور محفوظ رمزي، رئيس لجنة التصنيع الدوائي بنقابة الصيادلة، من مخاطر حقن التخسيس التي يجري الترويج لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي تحت اسم «Slim Cut Shot»، مؤكدًا ضرورة عدم استخدام المستحضرات مجهولة المصدر أو غير المضمونة.

طبيعة استخدامها عن طريق الحقن

وقال رمزي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «يحدث في مصر»، الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر عبر قناة «MBC مصر»، اليوم الأربعاء، إن هذه الحقن تمثل مصدر قلق بسبب طبيعة استخدامها عن طريق الحقن تحت الجلد أو في العضل، محذرًا من أن المستحضرات غير المعقمة أو مجهولة المكونات قد تتسبب في مضاعفات صحية خطيرة تصل إلى تهديد حياة المستخدمين.

وأوضح رئيس لجنة التصنيع الدوائي بنقابة الصيادلة أن خطورة هذه المنتجات ترتبط بعدم التأكد من سلامة مكوناتها وظروف تصنيعها وتعقيمها، مشددًا على أن الحصول على حقن التخسيس من مصادر غير موثوقة قد يعرض المستخدمين لمخاطر لا يمكن التنبؤ بها.

وأضاف أن بعض هذه المستحضرات قد تحتوي على مواد ذات تأثير هرموني، وهو ما قد يؤدي إلى أضرار صحية، من بينها التأثير على الغدة الدرقية، فضلًا عن احتمالية حدوث مضاعفات بالعين قد تصل إلى فقدان البصر.

الانسياق وراء الإعلانات 

وأكد رمزي أن الدواء، رغم دوره في العلاج، قد يتحول إلى مصدر خطر إذا أُسيء استخدامه أو كان مجهول المصدر، داعيًا المواطنين إلى عدم الانسياق وراء الإعلانات التي تروج لمنتجات التخسيس عبر مواقع التواصل الاجتماعي دون التحقق من سلامتها.

وشدد على أهمية استشارة الطبيب أو الصيدلي قبل استخدام أي مستحضر للتخسيس، وعدم المجازفة باستخدام حقن غير معروفة المصدر أو غير مأمونة.

التخسيس حقن التخسيس علاج التخسيس

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