وكيل وزارة الصحة بالغربية تستقبل نقيب الصيادلة لمناقشة توقيع بروتوكول تعاون لتطوير مهارات الكوادر الطبية

استقبلت الدكتورة رشا محمود خضر وكيل وزارة الصحة بالغربية ، الدكتور هاني دنيا نقيب صيادلة الغربية ، وذلك لمناقشة سبل التعاون المشترك وبحث توقيع بروتوكول تعاون خلال الفترة المقبلة، يستهدف تطوير أداء مقدمي الخدمة الطبية، وتنمية مهاراتهم الفنية والإدارية، ورفع مستوى الوعي والتثقيف المهني لديهم .

توجيهات صحة الغربية

وجاء ذلك في إطار توجيهات الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، واللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، بتطوير المنظومة الصحية، ورفع كفاءة الكوادر الطبية والإدارية، وتعزيز التعاون مع المؤسسات المهنية.

تحرك تنفيذي عاجل

وتناول اللقاء مناقشة آليات إعداد وإتاحة مجموعة من البرامج التدريبية والتثقيفية التي تسهم في تأهيل الكوادر الطبية إداريًا ومهنيًا، وتعزيز قدراتهم ومهاراتهم، بما يدعم التطوير المستمر للأداء داخل المنشآت الصحية.

تحسين وتبادل الخدمات

وأكدت الدكتورة رشا ، أهمية التعاون والتكامل مع نقابة صيادلة الغربية، بما يسهم في دعم وتنمية قدرات الكوادر الطبية، والاستثمار في العنصر البشري باعتباره أحد الركائز الأساسية لتطوير المنظومة الصحية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين بالمحافظة.