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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

تحذير للصيادلة بشأن عبوات الأدوية المشكوك فيها.. وخط ساخن للإبلاغ

الأدوية
الأدوية
البهى عمرو

في إطار الحفاظ على سلامة الدواء وحماية المرضى من أي أخطاء محتملة في بيانات المنتجات المتداولة، تبرز أهمية الدور الرقابي للصيادلة في رصد العبوات التي تحمل بيانات متضاربة بشأن الأسعار أو تواريخ الإنتاج والصلاحية، والإبلاغ عنها عبر القنوات الرسمية للتحقق من سلامتها ومصدرها، بدلًا من تركها محلًا للشكوك أو تداول الاتهامات دون أدلة.

ودعا الدكتور محفوظ رمزي، رئيس لجنة تصنيع الدواء بنقابة صيادلة القاهرة، الصيادلة إلى سرعة الإبلاغ عن أي عبوات من الأدوية أو مستحضرات التجميل تثير الشكوك بشأن سلامتها أو تحمل بيانات غير متطابقة، مؤكدًا ضرورة إخطار الجهات الرقابية المختصة لفحص المنتجات وتحديد أسباب المشكلة.

طريقة الإبلاغ عن عبوات الأدوية المشكوك فيها


وأوضح محفوظ رمزي، خلال تصريحات تليفزيونية، أن الصيدلي الذي تصل إليه عبوة تحمل أكثر من سعر أو تاريخين للإنتاج والصلاحية، يمكنه الاحتفاظ بها مع الفاتورة، والتقدم بشكوى إلى هيئة الدواء المصرية عبر الخط الساخن 15301، حتى يتسنى للجهات المختصة فحص الواقعة واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأشار إلى أن التعامل مع هذه الحالات يتطلب مراجعة دقيقة لبيانات العبوة وسجلات التصنيع والتعبئة وأرقام التشغيلات داخل المصنع، للوصول إلى السبب الحقيقي وراء وجود البيانات المتضاربة، وتحديد ما إذا كانت ناتجة عن خطأ في الطباعة أو التعبئة أو عن أسباب أخرى مرتبطة بمراحل تداول المنتج.

فحص العبوات يحدد مصدر الخلل


وأكد رئيس لجنة تصنيع الدواء بنقابة صيادلة القاهرة أن تحديد أسباب تضارب البيانات لا يمكن أن يستند إلى شكل العبوة وحده، وإنما يتطلب فحصًا فنيًا ومراجعة المستندات والسجلات ذات الصلة، بما يساعد على تحديد مصدر الخلل بدقة.

وأضاف أن سرعة الإبلاغ عن العبوات محل الشك تتيح للجهات الرقابية المختصة التحقق من الواقعة، وتقييم مدى الحاجة إلى اتخاذ إجراءات تصحيحية، بما يحد من احتمالات تكرار الأخطاء ويحافظ على سلامة المنتجات المتداولة.

الإبلاغ يستهدف حماية المريض وليس التشهير


وشدد رمزي على أن الإبلاغ عن العبوات التي تحمل بيانات متضاربة لا يستهدف التشهير بالمصانع أو الجهات المعنية، وإنما يهدف إلى كشف المشكلات ومعالجتها وفقًا لنتائج الفحص والتحقيقات الفنية.

وأوضح أن سرعة التعامل مع الشكاوى تصب في مصلحة المريض والصيدلي والمنظومة الرقابية، مؤكدًا أهمية تعزيز الوعي بآليات الإبلاغ الرسمية، حتى يتم التعامل مع الوقائع بصورة دقيقة ومسؤولة.

واختتم بالتأكيد على ضرورة توعية المواطنين والصيادلة بأهمية اللجوء إلى القنوات الرسمية عند الاشتباه في أي عبوة دواء أو مستحضر تجميل، بدلًا من الاكتفاء بنشر الصور عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو تداول اتهامات لم يتم التحقق منها، بما يضمن فحص المنتجات وتحديد المسؤوليات استنادًا إلى الأدلة.

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