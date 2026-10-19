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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

كيفية الإبلاغ عن عبوات مستحضرات التجميل المشكوك في سلامتها

مستحضرات التجميل
مستحضرات التجميل
محمد البدوي

دعا الدكتور محفوظ رمزي، رئيس لجنة تصنيع الدواء بنقابة صيادلة القاهرة، الصيادلة إلى الإبلاغ عن أي عبوات من الأدوية أو مستحضرات التجميل تظهر عليها بيانات متضاربة أو تثير الشكوك بشأن سلامتها، مؤكدًا أهمية سرعة إخطار الجهات الرقابية المختصة لفحص المنتجات والتحقق من مصدرها.

تقديم شكوى إلى هيئة الدواء المصرية

وأوضح محفوظ رمزي، خلال تصريحات تليفزيونية، أن الصيدلي الذي تصل إليه عبوة تحمل أكثر من سعر أو تاريخين للإنتاج والصلاحية يمكنه الاحتفاظ بها مع الفاتورة وتقديم شكوى إلى هيئة الدواء المصرية عبر الخط الساخن 15301، حتى تتمكن الجهات المعنية من اتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأشار إلى أن فحص العبوة يتطلب مراجعة بياناتها وسجلات التصنيع والتعبئة وأرقام التشغيلات داخل المصنع، بما يساعد على تحديد ما إذا كانت المشكلة ناتجة عن خطأ في الطباعة أو التعبئة أو عن سبب آخر مرتبط بمراحل تداول المنتج.

 مصلحة المريض والصيدلي والمنظومة الرقابية

وأكد رئيس لجنة تصنيع الدواء بنقابة صيادلة القاهرة أن الإبلاغ عن هذه الوقائع لا يستهدف التشهير بأي جهة، وإنما يساعد على كشف المشكلات ومعالجتها وتفادي تكرارها، مشددًا على أن سرعة التعامل مع الشكاوى تصب في مصلحة المريض والصيدلي والمنظومة الرقابية.

وأضاف أن توعية المواطنين والصيادلة بآليات الإبلاغ تمثل جزءًا مهمًا من حماية المستهلك، داعيًا إلى التعامل مع أي عبوة تثير الشكوك من خلال القنوات الرسمية بدلًا من الاكتفاء بنشر صورها وتداول الاتهامات بشأنها.

هيئة الدواء هيئة الدواء المصرية تصنيع الدوا نقابة صيادلة القاهرة

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