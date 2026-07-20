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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

راجح داوود: هاني شنودة أحدث نقلة نوعية في الأغنية المصرية وترك بصمة خالدة في الموسيقى

الموسيقار هانى شنودة
الموسيقار هانى شنودة
محمود محسن

أكد راجح داوود، مدير أعمال الموسيقار الراحل هاني شنودة،  أن الراحل ترك إرثًا فنيًا كبيرًا سيظل حاضرًا في تاريخ الموسيقى المصرية، مشيرًا إلى أنه كان صاحب رؤية موسيقية سبقت عصرها وأسهمت في إحداث نقلة نوعية في الأغنية الحديثة.

وقال راجح داوود، خلال تصريحات لبرنامج “مساء جديد”، عبر فضائية “المحور”، إن هاني شنودة كان من أوائل الموسيقيين في سبعينيات القرن الماضي الذين قدموا الموسيقى الغربية من خلال الفرق المستقلة التي كانت تعزف في الجامعات والأندية والأماكن العامة، قبل أن يؤسس فرقة "المصريين"، التي وصفها بأنها فتحت بابًا جديدًا في الموسيقى المصرية، بعدما قدمت ألحانًا وكلمات عربية بروح وأساليب موسيقية حديثة، وهو ما شكل تطورًا كبيرًا في الأغنية المصرية وأثر في أجيال متعاقبة من الموسيقيين.

وتابع أن شنودة لم يكن مجرد مؤسس لفرقة "المصريين"، بل كان العقل المحرك وصاحب الفكر الأساسي لها، وهو ما جعلها واحدة من أكثر الفرق تأثيرًا في تاريخ الموسيقى المصرية، مؤكدًا أن تأثيرها لا يزال ممتدًا حتى اليوم.

وأشار إلى أن الراحل عُرف أيضًا بشغفه الدائم بالتطوير والتجديد، إذ كان حريصًا على اقتناء أحدث الآلات الموسيقية التي تظهر في العالم وإدخالها إلى مصر، كما أدخل آلات وأصواتًا جديدة إلى التوزيع الموسيقي، وهو ما منح أعماله طابعًا متفردًا. ورغم تلقيه عروضًا للعزف مع فرق عالمية كبيرة، فإنه فضّل الاستمرار في مشروعه الفني داخل مصر، ونجح في تحقيق نجاحات تركت أثرًا واضحًا في الأجيال التالية.

وأوضح أن إبداع هاني شنودة لم يقتصر على الأغاني، بل امتد إلى الموسيقى التصويرية، حيث قدم أعمالًا بارزة للسينما المصرية خلال سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي، وما زالت تُعد من أبرز الأعمال في هذا المجال.

تجربته الفنية

وعلى المستوى الإنساني، وصف المتحدث الراحل بأنه كان شخصية محبة للحياة، يتمتع بروح الدعابة، ويتميز بطريقة تفكير تحليلية، إذ كان دائم التأمل في المجتمع واستلهام أفكاره من تفاصيل الحياة اليومية، وهو ما انعكس بوضوح على تجربته الفنية وأعماله 

راجح داوود هاني شنودة الموسيقى رؤية موسيقية الأغنية

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