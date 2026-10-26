نوة المكنسة 2026.. كيف استعدت الإسكندرية لموسم الأمطار؟

تستعد محافظة الإسكندرية لاستقبال موسم الأمطار والنوات الشتوية، مع اقتراب شهر نوفمبر، الذي يشهد عادةً بداية نشاط عدد من النوات، وفي مقدمتها نوة المكنسة، وسط متابعة مستمرة للتغيرات الجوية والاستعداد للتعامل مع أي تقلبات قد تشهدها المحافظة خلال الفترة المقبلة.

وشهدت سماء الإسكندرية، اليوم الاثنين، ظهور الغيوم، بالتزامن مع تكثيف الاستعدادات من جانب شركة الصرف الصحي والأجهزة التنفيذية، للتأكد من جاهزية شبكات تصريف مياه الأمطار والمعدات وفرق الطوارئ، وسرعة التعامل مع أي تجمعات للمياه حال سقوط الأمطار.

استعداد محافظة الاسكندرية لنواة المكنسة

وتأتي هذه الاستعدادات بالتزامن مع اقتراب موعد نوة المكنسة، التي يرتبط موعدها المعتاد بشهر نوفمبر، مع التأكيد على أن فرص سقوط الأمطار وشدتها تتوقف على تطورات الحالة الجوية، وفقًا للنشرات الرسمية الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

وفي إطار الاستعداد لموسم الشتاء، تكثف شركة الصرف الصحي بالإسكندرية جهودها لمراجعة جاهزية محطات الرفع والمعالجة، والتأكد من كفاءة المعدات وسيارات شفط المياه، إلى جانب تجهيز فرق الطوارئ وتحديد أماكن تمركزها، بما يضمن سرعة التحرك عند الحاجة.

تطهير شبكات الصرف الصحي

وتشمل خطة الاستعداد استمرار أعمال تطهير شبكات الصرف الصحي والشنّايش، ومراجعة كفاءة المحطات والمعدات، فضلًا عن تنفيذ جولات ميدانية لرصد أي مشكلات قد تعوق تصريف المياه، والعمل على حلها قبل حدوث التقلبات الجوية.

كما تتضمن الاستعدادات مراجعة منظومة الطوارئ والاستفادة من الخبرات السابقة في التعامل مع موجات الأمطار، مع تحديد المناطق الأكثر عرضة لتجمع المياه، والتأكد من جاهزية فرق العمل للاستجابة للبلاغات والتحرك السريع إلى مواقع تجمعات الأمطار.

حركة المرور وسلامة المواطنين

وتواصل شركة الصرف الصحي التنسيق مع الأحياء والأجهزة التنفيذية بالمحافظة لمتابعة حالة الشوارع والأنفاق والمناطق الحيوية، والتأكد من جاهزيتها للتعامل مع الأمطار، والحد من تأثيرها على حركة المرور وسلامة المواطنين.

وفي هذا السياق، وجّه المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، بتكثيف المتابعة الميدانية ورفع درجة الاستعداد لمواجهة النوات والتقلبات الجوية، وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية، والتأكد من كفاءة منظومة تصريف مياه الأمطار، وسرعة التعامل مع البلاغات للحد من تأثيراتها على المواطنين والممتلكات.

الخط الساخن 175

وتستمر الاستعدادات خلال الفترة المقبلة بالتوازي مع متابعة النشرات والتحذيرات الرسمية بشأن فرص سقوط الأمطار ونشاط الرياح وارتفاع الأمواج، لاتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا لتطورات الحالة الجوية.

ودعت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية المواطنين إلى الإبلاغ عن أي مشكلات في الصرف الصحي أو تجمعات لمياه الأمطار من خلال الخط الساخن 175، لتسهيل وصول فرق التدخل إلى مواقع البلاغات والتعامل معها في أسرع وقت ممكن.