قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع يبحثان تعميق التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا
وزير التخطيط أمام الشيوخ: نتعلم من أخطاء الماضي.. وخطة لإعادة هيكلة بنك الاستثمار القومي
تأجيل جولة محمد صلاح السياحية في تركيا بعد الجدل حول زيارته الأخيرة
إقبال على الجمعية العمومية العادية وغير العادية لنادي سيراميكا كليوباترا| صور
وزارة الخارجية تتابع موقف مركب صيد مصري بالبحر الأحمر وتكثف جهودها لعودة طاقمه إلى أرض الوطن
السيول تقطع طريق مرسى علم – الشلاتين بالبحر الأحمر.. وتحذيرات من عبور مجرى المياه
خلال لقائه بجوتيريش.. الرئيس السيسي يشدد على ضرورة إصلاح منظومة مجلس الأمن
اتساع رقعة التسرب النفطي قبالة سواحل الإمارات.. وإغلاق مزيد من الشواطئ
48 ساعة وينتهي التقديم في 15 ألف شقق إيجار تمليكي
لأول مرة .. الدولار يتخطى حاجز 56 جنيهًا في البنوك
الرئيس السيسي: مصر تدعم الدور المركزي للأمم المتحدة في صون السلم والأمن الدوليين
رئيس مجلس الشيوخ: الأمن القومي العربي كل لا يتجزأ.. ومصر تقف مع أشقائها درعا يصون لا سيفا يعتدي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

نوة المكنسة 2026.. كيف استعدت الإسكندرية لموسم الأمطار؟

نوة المكنسة 2026.. كيف استعدت الإسكندرية لموسم الأمطار؟
نوة المكنسة 2026.. كيف استعدت الإسكندرية لموسم الأمطار؟
أحمد بسيوني

تستعد محافظة الإسكندرية لاستقبال موسم الأمطار والنوات الشتوية، مع اقتراب شهر نوفمبر، الذي يشهد عادةً بداية نشاط عدد من النوات، وفي مقدمتها نوة المكنسة، وسط متابعة مستمرة للتغيرات الجوية والاستعداد للتعامل مع أي تقلبات قد تشهدها المحافظة خلال الفترة المقبلة.

وشهدت سماء الإسكندرية، اليوم الاثنين، ظهور الغيوم، بالتزامن مع تكثيف الاستعدادات من جانب شركة الصرف الصحي والأجهزة التنفيذية، للتأكد من جاهزية شبكات تصريف مياه الأمطار والمعدات وفرق الطوارئ، وسرعة التعامل مع أي تجمعات للمياه حال سقوط الأمطار.

استعداد محافظة الاسكندرية لنواة المكنسة

وتأتي هذه الاستعدادات بالتزامن مع اقتراب موعد نوة المكنسة، التي يرتبط موعدها المعتاد بشهر نوفمبر، مع التأكيد على أن فرص سقوط الأمطار وشدتها تتوقف على تطورات الحالة الجوية، وفقًا للنشرات الرسمية الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

وفي إطار الاستعداد لموسم الشتاء، تكثف شركة الصرف الصحي بالإسكندرية جهودها لمراجعة جاهزية محطات الرفع والمعالجة، والتأكد من كفاءة المعدات وسيارات شفط المياه، إلى جانب تجهيز فرق الطوارئ وتحديد أماكن تمركزها، بما يضمن سرعة التحرك عند الحاجة.

تطهير شبكات الصرف الصحي

وتشمل خطة الاستعداد استمرار أعمال تطهير شبكات الصرف الصحي والشنّايش، ومراجعة كفاءة المحطات والمعدات، فضلًا عن تنفيذ جولات ميدانية لرصد أي مشكلات قد تعوق تصريف المياه، والعمل على حلها قبل حدوث التقلبات الجوية.

كما تتضمن الاستعدادات مراجعة منظومة الطوارئ والاستفادة من الخبرات السابقة في التعامل مع موجات الأمطار، مع تحديد المناطق الأكثر عرضة لتجمع المياه، والتأكد من جاهزية فرق العمل للاستجابة للبلاغات والتحرك السريع إلى مواقع تجمعات الأمطار.

حركة المرور وسلامة المواطنين

وتواصل شركة الصرف الصحي التنسيق مع الأحياء والأجهزة التنفيذية بالمحافظة لمتابعة حالة الشوارع والأنفاق والمناطق الحيوية، والتأكد من جاهزيتها للتعامل مع الأمطار، والحد من تأثيرها على حركة المرور وسلامة المواطنين.

وفي هذا السياق، وجّه المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، بتكثيف المتابعة الميدانية ورفع درجة الاستعداد لمواجهة النوات والتقلبات الجوية، وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية، والتأكد من كفاءة منظومة تصريف مياه الأمطار، وسرعة التعامل مع البلاغات للحد من تأثيراتها على المواطنين والممتلكات.

الخط الساخن 175

وتستمر الاستعدادات خلال الفترة المقبلة بالتوازي مع متابعة النشرات والتحذيرات الرسمية بشأن فرص سقوط الأمطار ونشاط الرياح وارتفاع الأمواج، لاتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا لتطورات الحالة الجوية.

ودعت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية المواطنين إلى الإبلاغ عن أي مشكلات في الصرف الصحي أو تجمعات لمياه الأمطار من خلال الخط الساخن 175، لتسهيل وصول فرق التدخل إلى مواقع البلاغات والتعامل معها في أسرع وقت ممكن.

نوة المكنسة محافظة الإسكندرية موسم الأمطار النوات الشتوية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

باقة الإنترنت

مش هتجدد مرتين في الشهر.. الحكومة تقرر مضاعفة باقة إنترنت أرضي مجاناً

البنزين

بعد القرارات الجديدة وزيادة الدولار.. أسعار البنزين اليوم في مصر

محافظ الإسكندرية ورئيس الأكاديمية البحرية يكرّمان نجل الشهيد أحمد المنسي في حفل تخرجه

محافظ الإسكندرية ورئيس الأكاديمية البحرية يكرمان نجل الشهيد أحمد المنسي في حفل تخرجه

وائل جمعه

باسم مرسي يهاجم وائل جمعة: ركز في شغلك.. وأحذرك من الفشل مع الأهلي

الزمالك

إدارة الزمالك تحيل ملف التعاقد مع اللاعبين الأجانب إلى النيابة

الدولار

رايح على فين..ارتفاع جديد في سعر الدولار اليوم

الأتوبيس المحترق

تفحم بالكامل.. العناية الإلهية تنقذ 40 راكبا بحريق أتوبيس قنا| صور

أحمد فتوح

جاي هنا ليه؟.. أحمد فتوح يخرج عن صمته ويكشف تفاصيل أزمته مع جماهير الزمالك

ترشيحاتنا

الزمالك

سهرة في رواندا وغرامة 1.5 مليون جنيه.. كواليس أزمة ثلاثي الزمالك

الزمالك

قبل القرعة.. الكشف عن تصنيفات مجموعات الكونفدرالية وموقف الأهلي والزمالك

علي معلول

الذهب لا يصدأ.. علي معلول يواصل كتابة التاريخ مع الصفاقسي التونسي

بالصور

القوات المسلحة تحتفل بتخريج الدورة التدريبية الدولية كبار المخططين الوطنيين لعمليات الأمم المتحدة للسلام.. صور

القوات المسلحة تحتفل بتخريج الدورة التدريبية الدولية كبار المخططين الوطنيين لعمليات الأمم المتحدة للسلام
القوات المسلحة تحتفل بتخريج الدورة التدريبية الدولية كبار المخططين الوطنيين لعمليات الأمم المتحدة للسلام
القوات المسلحة تحتفل بتخريج الدورة التدريبية الدولية كبار المخططين الوطنيين لعمليات الأمم المتحدة للسلام

فيديو

حقيقية مرض عائشة الكيلاني

بعد سنوات من الغياب.. ظهور عائشة الكيلاني يكسر قلوب محبيها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: كيف تستلهم مصر مسارها.. حين يلتقي الدستور بالسيادة والعدالة الاجتماعية في الفكر التركي

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: المعادن النادرة لا تدرك صحة البيئة المناخية

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من الأمن الغذائي إلى مرونة الاقتصاد المصري.. رؤية متكاملة للتنمية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: إحسان عبد القدوس الذي لا نعرفه!

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: من يشكل الحكومة المقبلة في إسرائيل؟!

المزيد