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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

الطب الشرعي يفحص طفلة اتُّهم والدها بالتعدي عليها في الإسكندرية

المجنى عليها
المجنى عليها
أحمد بسيوني

قررت النيابة العامة عرض الطفلة «منة ع. ع»، البالغة من العمر 12 عامًا، على مصلحة الطب الشرعي، لتوقيع الكشف الطبي عليها وبيان طبيعة الإصابات التي لحقت بها وأسبابها، في إطار التحقيقات الجارية بشأن اتهام والدها بالتعدي عليها بالضرب داخل منطقة بشاير الخير غرب الإسكندرية.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ظهرت فيه الطفلة وهي تستغيث بإحدى جاراتها، مع ظهور آثار إصابات على جسدها، ما أثار تفاعلًا واسعًا ومطالبات بتوفير الحماية اللازمة لها.

وعلى إثر ذلك، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط والد الطفلة، فيما تواصل النيابة العامة تحقيقاتها للوقوف على ملابسات الواقعة، وفحص الأدلة والاستماع إلى أقوال الأطراف المعنية.

ومن المنتظر أن يسهم تقرير الطب الشرعي في تحديد طبيعة الإصابات وأسبابها، ومدى توافقها مع ملابسات الواقعة، بما يدعم استكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية في ضوء ما تسفر عنه.

المجنى عليها الطفله منه الطفل الشرعى الإسكندرية

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