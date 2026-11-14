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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

القاهرة الإخبارية: انفجار سيارة في جرمانا جنوب شرقي دمشق يسفر عن مقتل طفلة وإصابة شخصين

حادث
حادث
محمود زيدان

قال خليل هملو، مراسل قناة القاهرة الإخبارية، من سوريا إن الأجهزة الأمنية السورية جمعت المعطيات المتعلقة بعملية التفجير التي وقعت مساء اليوم في حي النسيم بمدينة جرمانا جنوب شرقي العاصمة دمشق مشيرا إلى أن الانفجار وقع في منطقة حيوية تربط بين عدد من المناطق السكنية والطرق الرئيسية

وأضاف هملو خلال مداخلة على قناة القاهرة الإخبارية، مع الإعلامية ريهام إبراهيم، أن موقع الانفجار يبعد نحو 200 متر عن طريق مطار دمشق الدولي ويقع بالقرب من جسر ومحطة حافلات تنقل الركاب إلى محافظة السويداء فضلا عن قربه من بلدة عقربة الواقعة على الجانب الآخر من طريق المطار

وأكد مراسل القاهرة الإخبارية أن هوية الشخص الذي لقي مصرعه جراء الانفجار لا تزال مجهولة حتى الآن وفقا لمصادر في مدينة جرمانا مشيرا إلى أن بعض الروايات تحدثت عن أن الشخص كان يحاول زرع عبوة ناسفة داخل السيارة قبل أن تنفجر به

وأشار هملو إلى أن الانفجار أسفر عن مقتل طفلة وإصابة شخصين آخرين إلى جانب مقتل الشخص الذي كان داخل السيارة وسط استمرار الأجهزة الأمنية السورية في جمع المعلومات والتحقيق في ملابسات الحادث وتحديد هوية الضالعين فيه

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