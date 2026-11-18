عقدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، لقاءً موسعًا مع عدد من مستثمري المنطقة الصناعية بوادي النطرون، بمقر الوحدة المحلية لقرية كفر داوود، وذلك في ختام جولتها التفقدية بالمنطقة، للاستماع إلى مطالبهم ومقترحاتهم، وبحث الإجراءات التنفيذية اللازمة لتذليل المعوقات واستكمال أعمال التطوير.

رفع كفاءة 16 محول خدمة بالمرحلتين

وخلال اللقاء، أكدت محافظ البحيرة، أن المحافظة تنفذ خطة متكاملة وسريعة لاستكمال المرافق ورفع كفاءة الخدمات بالمنطقة الصناعية بمراحلها الأربع، موضحة أنه جارٍ حاليًا رفع كفاءة الكابلات الكهربائية المغذية للمرحلتين الأولى والثانية والداخلة من محطة التوزيع الرئيسية بالمدينة، إلى جانب رفع كفاءة 16 محول خدمة بالمرحلتين، لضمان استقرار التيار الكهربائي وتلبية احتياجات المصانع القائمة واستيعاب التوسعات المستقبلية.

​وأضافت المحافظ، أن خطة التطوير تشمل توفير احتياجات المنطقة من المياه بصورة كاملة، يعقبها استكمال منظومة الصرف الصناعي للمراحل الأربع، تمهيدًا لاستكمال رصف الطرق الداخلية وفقًا للأولويات ومراحل العمل، بما يحقق التكامل بين عناصر البنية التحتية.

​وشددت الدكتورة جاكلين عازر على استمرار اللقاءات الدورية مع المستثمرين لرصد التحديات وحلها أولًا بأول بإجراءات ملموسة، مشيرة إلى متابعة كافة المطالب التي طُرحت خلال الاجتماع واتخاذ الحلول المناسبة بشأنها.

​من جانبهم، أشاد المستثمرون بحرص المحافظ على التواصل المباشر معهم، معربين عن تقديرهم للخطوات الجادة لتطوير المنطقة الصناعية وتهيئة بيئة جاذبة تدعم استقرار وتوسع المشروعات الإنتاجية.