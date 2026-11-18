​شنت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة بالبحيرة، التابعة للإدارة العامة للطب الوقائي، حملات تفتيشية مكبرة على المنشآت الغذائية والأسواق بمركزي دمنهور وبدر “التحرير”، أسفرت عن ضبط أكثر من 6 أطنان من المواد الغذائية المخالفة للاشتراطات الصحية والمغشوشة.

ضبط أكثر من 6 أطنان لانشون ومواد غذائية مغشوشة ومنتهية الصلاحية في البحيرة

​​في مركز دمنهور، تمكنت لجنة مأموري الضبط القضائي المكونة من: حسين السروي، محمد النويهي، وأحمد رمزي، من ضبط 3 أطنان و600 كيلوجرام من اللانشون داخل مخزن تابع لأحد فروع السوبر ماركت الشهيرة بالمدينة، وذلك عقب ورود منشور من وزارة الصحة يحذر من إضافة بعض المصانع صبغات وألوانًا محظورة تشكل خطرًا داهمًا على الصحة العامة.

وبسحب عينات وإرسالها للمعمل الإقليمي المشترك بدمنهور، أثبتت التحاليل عدم مطابقتها للاشتراطات الصحية، فتم التحفظ على الكمية وتحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة.

و​في مركز بدر، نجحت لجنة مأموري الضبط القضائي المكونة من: أشرف جابر، محمد الفخراني، ومحمد فريج، في ضبط أكثر من 2.5 طن من المواد الغذائية المتنوعة، شملت عسل نحل مغشوشًا، وملحًا مغشوشًا، ومياهًا معدنية، وسلعًا أخرى جميعها منتهية الصلاحية وفقًا لتواريخ الإنتاج المدونة على العبوات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة المحاضر للنيابة العامة.