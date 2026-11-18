تفقد اللواء أ.ح نبيل السيد حسب الله، محافظ الإسماعيلية، المدرسة الثانوية الفندقية العسكرية بالإسماعيلية، لمتابعة العملية التعليمية والتدريبية، والوقوف على مستوى المهارات التي يكتسبها الطلاب، ومدى جاهزيتهم لسوق العمل في قطاع السياحة والفنادق.

رافق المحافظ خلال الزيارة العميد محمد فرج شعلان، المستشار العسكري للمحافظة، وأيمن موسى، وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية، وعدد من القيادات التنفيذية وقيادات التربية والتعليم بالمحافظة.

واستهل المحافظ جولته بتفقد عدد من الأقسام والمنشآت التعليمية بالمدرسة، شملت غرفة النزلاء وأحد الفصول الدراسية، إلى جانب معرض يضم نماذج من الأرشيف العسكري والأبحاث، ودفاتر توثق المواقف الأمنية الطارئة، ولوحات إرشادية توضح خطط التأمين ومكافحة الحرائق، فضلًا عن معرض للأشغال اليدوية التي نفذها الطلاب.

كما تفقد المطبخ الخاص بالمدرسة لرؤية سلامة وجودة الغذاء واعطي توجيهات بإمكانية عرض الاطعمه علي الجمهور بسعر مخفض .

وفي إطار التدريب العملي على فنون الضيافة والإتيكيت، تفقد المحافظ صالة العرض، حيث قدم الطلاب عرضًا تطبيقيًا يحاكي أساليب استقبال الضيوف والترحيب بهم، وقواعد تقديم الطعام بصورة منظمة، وأصول التعامل مع النزلاء وآداب المائدة، بما يتيح للطلاب التعرف عمليًا على متطلبات العمل الفندقي، واكتساب المهارات اللازمة للتعامل مع مختلف المواقف داخل المنشآت السياحية.

ووجّه محافظ الإسماعيلية بضرورة تعزيز التعاون بين منظومة التعليم الفني واحتياجات سوق العمل، والتوسع في توفير فرص التدريب العملي للطلاب داخل الفنادق والمنشآت السياحية، بما يساعدهم على اكتساب الخبرات المهنية والمهارات التطبيقية، ويمنحهم فرصة أفضل للالتحاق بسوق العمل فور التخرج.

وأكدت الزيارة أهمية تطوير منظومة التعليم الفني، والاهتمام بالجانب العملي والتطبيقي إلى جانب الدراسة النظرية، بما يسهم في إعداد كوادر فنية مدربة تمتلك المهارات المطلوبة، وقادرة على تلبية احتياجات القطاعات الاقتصادية المختلفة، خاصة قطاع السياحة والفنادق، الذي يعتمد بصورة أساسية على كفاءة العنصر البشري وجودة الخدمات.

وتأتي الزيارة في إطار الاهتمام بالأنشطة التعليمية والتدريبية، ودعم جهود إعداد جيل من الشباب الواعي والمؤهل، القادر على اكتساب الخبرات المهنية والمشاركة الفاعلة في بناء الوطن.