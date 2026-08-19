رئيس محكمة النقض ومجلس القضاء الأعلى يزور هيئة قضايا الدولة.. لهذا السبب

استقبل المستشار عبد الناصر أبو العزم، رئيس هيئة قضايا الدولة، اليوم الثلاثاء، المستشار ربيع لبنه رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى، على رأس وفد رفيع المستوى من قيادات محكمة النقض، لتقديم التهنئة له بمناسبة تعيينه رئيسًا لهيئة قضايا الدولة، مُتَمَنِّيًا له التوفيق والسداد في مهام منصبه الجديد.

خلال الزيارة، أعرب المستشار ربيع لبنه عن ثقته الكاملة في قدرات الرئيس الجديد وخبراته القانونية والإدارية الثرية التي ستسهم بلا شك في دفع عجلة العمل بهيئة قضايا الدولة قدُمًا، وتمكينها من أداء دورها الوطني الهام في حماية أموال الدولة ومصالحها القانونية على أكمل وجه، وأشاد بالتعاون الدائم بين محكمة النقض وقضايا الدولة، لضمان تحقيق العدل وترسيخ العدالة في دولة القانون.

من جانبه، تقدم المستشار عبد الناصر أبو العزم، رئيس هيئة قضايا الدولة، بالشكر الجزيل لرئيس محكمة النقض ورئيس المجلس الأعلى للقضاء على هذه الزيارة الكريمة والمشاعر الطيبة، مؤكدًا عزمه على العمل بكل جهد من أجل الارتقاء بمستوى أداء الهيئة ومواصلة مسيرتها في الدفاع عن حقوق الدولة ومكتسباتها، وأشاد بالدور المحوري الذي تضطلع به محكمة النقض في ترسيخ المبادئ القانونية وتطوير الفقه القضائي.

وتم خلال اللقاء تبادل الآراء حول سبل دعم العمل القضائي وتعزيز التعاون المشترك لخدمة الصالح العام.

وفى ختام اللقاء، تبادل الجانبان الدروع التذكارية اعتزازًا وتقديرًا.

وحضر اللقاء من جانب محكمة النقض :- القاضي رفعت محمود طه عثمان، النائب الأول لرئيس محكمة النقض عضو مجلس القضاء الأعلى، القاضي فراج عباس عبد الغفار حسين، النائب الثاني لرئيس محكمة النقض عضو مجلس القضاء الأعلى، القاضي معتز أحمد محمد مبروك، نائب رئيس محكمة النقض مدير النيابة العامة لدى محكمة النقض، القاضي محمد حسن عبد اللطيف، نائب رئيس محكمة النقض رئيس المكتب الفني لمحكمة النقض، القاضي أحمد رفعت قاسم، نائب رئيس محكمة النقض الأمين العام لمجلس القضاء الأعلى، القاضي خالد فاروق عبد الهادي، نائب رئيس محكمة النقض رئيس إدارة العلاقات العامة لمحكمة النقض، القاضي حسام حسن الجيزاوي، نائب رئيس محكمة النقض الأمين العام المساعد لمجلس القضاء الأعلى

ومن جانب قضايا الدولة حضر اللقاء :- المستشار صلاح عبد الرؤوف، نائب رئيس الهيئة عضو المجلس الأعلى، المستشار محمد رضوان، نائب رئيس الهيئة عضو المجلس الأعلى، المستشار إبراهيم منير، نائب رئيس الهيئة عضو المجلس الأعلى، المستشار إبراهيم عبد الجواد، نائب رئيس الهيئة رئيس المكتب الفني، المستشار رفعت فراج، نائب رئيس الهيئة رئيس إدارة التفتيش الفني، المستشار الدكتور عمر نجم، نائب رئيس الهيئة الأمين العام.