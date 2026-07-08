باكستان تدعو لضبط النفس والامتناع عن أي أعمال تزيد من تقويض السلام بالمنطقة

دعت وزارة الخارجية الباكستانية جميع الأطراف المعنية بالأزمة الإيرانية إلى ضبط النفس والامتناع عن أي أعمال قد تزيد من تقويض السلام والاستقرار الإقليميين.

وشددت الخارجية الباكستانية - في بيان مساء اليوم الأربعاء- على ضرورة الامتناع عن أي أعمال أو خطوات إضافية قد تزيد من تقويض السلام والاستقرار في المنطقة و من تداعيات استمرار التصعيد.

تأتي هذه التصريحات في ظل جهود مستمرة تلعبها إسلام أباد للتهدئة والتوصل إلى تسوية دبلوماسية سلمية للنزاعات، خاصة في ظل التوترات الأخيرة والانتهاكات التي تشهدها المنطقة.

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