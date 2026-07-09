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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

سوق العمل الأمريكي يحافظ على تماسكه رغم تباطؤ نمو الوظائف

سوق العمل الأمريكي
سوق العمل الأمريكي
أ ش أ
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 أظهرت بيانات وزارة العمل الأمريكية تراجع عدد طلبات إعانة البطالة الجديدة خلال الأسبوع المنتهي في 4 يوليو بمقدار ألفي طلب إلى 215 ألف طلب بعد التعديل الموسمي، مقارنة بتوقعات بلغت 218 ألف طلب، في إشارة إلى استمرار تماسك سوق العمل الأمريكي رغم التباطؤ الملحوظ في نمو الوظائف خلال شهر يونيو.

وأظهرت البيانات ارتفاع الطلبات غير المعدلة إلى 224.6 ألف طلب، مدفوعة بزيادات في ولايات مثل كاليفورنيا وميشيجان وميسوري، وهو ما عزاه اقتصاديون إلى توقفات مؤقتة في بعض مصانع السيارات لأعمال الصيانة وإعادة التجهيز، إضافة إلى عوامل موسمية مرتبطة بالعطلات المدرسية، ورأى خبراء أن سوق العمل لا يزال يعمل في نمط “تباطؤ في التوظيف وتسريح محدود”، مع استمرار معدلات تسريح العمال عند مستويات منخفضة.

وارتفع عدد المستفيدين المستمرين من إعانات البطالة بمقدار 8 آلاف إلى 1.814 مليون شخص خلال الأسبوع المنتهي في 27 يونيو، بينما انخفض معدل البطالة إلى 4.2% في يونيو مقارنة بـ 4.3% في مايو.

وأشارت محاضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى توقع صناع السياسات استمرار استقرار أوضاع سوق العمل على المدى القريب، مع التحذير من أن التطورات الجيوسياسية أو تزايد حالة عدم اليقين الاقتصادي قد تدفع الشركات إلى تقليص التوظيف أو البدء في تنفيذ عمليات تسريح للعمال.

وزارة العمل الأمريكية البطالة التعديل الموسمي سوق العمل الأمريكي

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