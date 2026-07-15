تحويل خطوط الكهرباء الهوائية إلى أرضية بـ«زايد الجديدة»

يواصل جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد تنفيذ خطة تطوير البنية التحتية ورفع كفاءة المرافق بالمدينة، تحت متابعة المهندس بسام محمد فضل، رئيس الجهاز، وإشراف المهندس أحمد عبد الوهاب مكي، نائب رئيس الجهاز.

وذلك في إطار توجيهات المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور وليد عباس، نائب الوزير لشؤون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وفي هذا السياق، تتواصل أعمال إحلال واستبدال الأبراج الكهربائية الهوائية بخطوط كهرباء أرضية بمنطقة القرار الجمهوري 77 بالتوسعات الغربية «زايد الجديدة»، وذلك في إطار خطة الدولة لتطوير منظومة المرافق ودعم التحول نحو المدن الذكية والمستدامة.

وتستهدف الأعمال رفع كفاءة واعتمادية شبكة الكهرباء، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للسكان، إلى جانب الارتقاء بالمظهر الحضاري للمدينة، بما يتماشى مع رؤية الدولة في إنشاء مجتمعات عمرانية متكاملة تتمتع ببنية تحتية حديثة وآمنة.

وأكد جهاز مدينة الشيخ زايد أن المشروع يأتي ضمن خطة متكاملة لتحديث المرافق الأساسية وتوفير خدمات أكثر كفاءة وأمانًا، مع الالتزام بأعلى معايير الجودة وسرعة التنفيذ، بما يسهم في تحسين جودة الحياة وتعزيز جاذبية المدينة للاستثمار والسكن.

وأشار الجهاز إلى استمرار العمل في مختلف قطاعات المدينة تنفيذًا لخطة التطوير الشاملة، مؤكدًا أن مشروعات البنية الأساسية والمرافق تمثل ركيزة رئيسية لدعم التوسع العمراني وتحقيق التنمية المستدامة، بما يعزز مكانة مدينة الشيخ زايد كنموذج حضاري متطور على خريطة المدن الجديدة في مصر.