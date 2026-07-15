أعمال صيانة طارئة.. تاون جاس تحذر ساكني الهرم

أعلنت الشركة المصرية لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل “تاون جاس” عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، عن أعمال صيانة طارئة قطاع 43كعابيش الهرم، وذلك اليوم الاربعاء بدءا من الساعة العاشرة صباحا.



وتهيب الشركة المصرية بالعملاء عدم الانزعاج عند الشعور بوجود رائحة الغاز، وتؤكد الشركة أن هذه الأعمال ستتم بأعلى معايير الجودة والسلامة لضمان أمان العملاء، وبناء عليه فقد وجب التنويه لطمأنة العملاء وأنه لن يتم قطع الغاز عن العملاء.

وفى حالة وجود أى استفسار، يرجى اتصال بطوارئ الشركة من خلال التليفون الأرضى وعلى مدار الـ24 ساعة على الرقم المختصر.