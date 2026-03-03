قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
70 ألف طلب حتى الآن.. كيف تحصل على شقة بديلة قبل انتهاء المهلة؟

الإيجار القديم
الإيجار القديم
محمد الشعراوي

بالتزامن مع تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، التي نفى خلالها ما يتردد بشأن إلغاء قانون الإيجار القديم، وحدد الأرقام الرسمية لعدد الوحدات والمستفيدين، يتزايد اهتمام المستأجرين بمعرفة شروط وضوابط الحصول على وحدات سكنية بديلة التي أقرها القانون.

وأكد رئيس الوزراء أن عدد وحدات الإيجار القديم كان يُقدر قبل 10 سنوات بنحو 1.6 مليون وحدة من إجمالي أقل من 40 مليون وحدة على مستوى الجمهورية، مشيرا إلى أن الرقم تراجع خلال السنوات الأخيرة. 

كما أوضح أن نحو 70 ألف شخص تقدموا بطلبات للحصول على وحدات بديلة، وأن الدولة ملتزمة بتوفير السكن للمستحقين قبل انتهاء مهلة السبع سنوات.

الفئات المستحقة للوحدات البديلة

أوضح قانون الإيجار القديم، أنه مع الحفاظ على أحكام المواد 2 و7، يحق لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار بموجب القانونين رقم 49 لسنة 1977، و136 لسنة 1981، الحصول على وحدة سكنية أو غير سكنية بديلة، سواء بالإيجار أو التمليك، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، قبل انقضاء مدة انتهاء العقود المحددة بالمادة 2.

وأشار القانون إلى أن المستأجر أو من امتد إليه العقد يمكنه تقديم طلب للحصول على الوحدة البديلة، مرفقًا بإقرار بإخلاء وتسليم الوحدة المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة الجديدة.

ويُصدر مجلس الوزراء، بناءً على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان، خلال شهر من تاريخ العمل بأحكام القانون، قرارًا يحدد القواعد والشروط والإجراءات الخاصة بتلقي الطلبات، وترتيب أولويات التخصيص، والجهات المعنية بتنفيذها.

وتلتزم هذه الجهات بعرض الوحدات المتاحة ونتيجة ترتيب الأولويات على مجلس الوزراء لاعتمادها.

وأكد القانون أولوية المستأجر الأصلي للوحدة السكنية أو زوجه الذي امتد إليه العقد قبل العمل بأحكام القانون في الحصول على الوحدات البديلة، وذلك قبل عام كحد أقصى من انقضاء المدة المحددة بالمادة 2.

كما نص القانون على أن أي إعلان تصدره الدولة عن وحدات سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكا، يمنح الأولوية للمستأجر أو من امتد إليه العقد بمجرد تقديم طلبه، مرفقًا بإقرار إخلاء الوحدة المستأجرة، مع مراعاة طبيعة المنطقة في حالة تساوي الأولوية، على أن يوضح الإعلان الضوابط والقواعد والإجراءات اللازمة للتخصيص.

شروط الحكومة للحصول على وحدة بديلة

حددت الحكومة مجموعة من الضوابط الأساسية للتخصيص أبرزها:

أن يكون المتقدم شخصا طبيعيا.

أن يكون مستأجرا لوحدة خاضعة لقانون الإيجار القديم أو ممتدا إليه العقد قانونا.

الإقامة الفعلية بالوحدة المؤجرة وعدم تركها مغلقة أكثر من عام دون مبرر.

عدم امتلاك وحدة أخرى صالحة لنفس الغرض داخل المحافظة وقت العمل بالقانون.

أن تكون الوحدة البديلة من نفس الغرض «سكني أو غير سكني» وفي ذات المحافظة.

تقديم إقرار موثق بالشهر العقاري بإخلاء وتسليم الوحدة فور استلام البديل.

الإيجار القديم قانون الإيجار القديم إلغاء قانون الإيجار القديم المستأجرين وحدات سكنية

