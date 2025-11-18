ضبط شخص بحوزته 87 ألف عيوة سجائر مجهولة المصدر في مطروح

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص وبحوزته أكثر من 87 ألف عبوة سجائر مهربة ومجهولة المصدر.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديرية أمن مطروح قيام (عاطل – مقيم بدائرة قسم شرطة سيوة) بالإتجار فى السجائر المهربة ومجهولة المصدر.

وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة أمكن ضبطه حال إستقلاله سيارة "ملاكى – بدون لوحات معدنية" بدائرة القسم ، وبحوزته (أكثر من 87 ألف عبوة سجائر مختلفة الأنواع مهربة ومجهولة المصدر) ، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق .