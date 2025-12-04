القومي للطفولة والأمومة: حررنا محضر بسبب إجبار طفلة على الزواج

علق صبري عثمان مدير الإدارة العامة لنجدة الطفل بالمجلس القومي للطفولة والأمومة على تلقي المجلس بلاغا حول إجبار طفلة عمرها 17 عاما على الزواج.

وقال صبري عثمان في مداخلة هاتفية على قناة " إكسترا نيوز"، :" خطة نجدة الطفل يتلقى البلاغات من الطفل أو احد المقربين له أو من خلال وسائل التواصل الاجتماعي ".

وتابع صبري عثمان :" لدينا وحدة رصد لمتابعة أي شكاوى او أمور تضر بالطفل وتسبب في انتهاكات لحقوق الطفل ".

وأكمل صبري عثمان :" نحاول التواصل مع الأسر لتوعية الاسرة بان زواج الأطفال القاصرات خطر على مستقبل الطفلة ".

ولفت صبري عثمان :" حررنا محضر بإجبار طفلة على الزواج في الفيوم وتواصلنا مع مكتب النائب العام وتم إحالة البلاغ للنيابة المختصة ".