مدبولي: الدولة بصدد تحديث وثيقة الملكية.. وإجراءات كبيرة لتسهيل الاستثمار
بث مباشر.. مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي
مصادر تكشف مصير العشرات من مقاومي حماس بعد خروجهم من الأنفاق
القبض على المتهم بابتزاز وتهديد أميرة الذهب بمقاطع فيديو خادشة
جولة الإعادة بانتخابات النواب.. 5 مشاهد تلخص سير عملية التصويت
البيان الختامي لقمة الخليج: نرحب بمخرجات قمة شرم الشيخ للسلام
النيابة تستمع لأقوال رئيس اتحاد السباحة ومنظمي بطولة الجمهورية في وفاة لاعب الزهور
مكتب نتنياهو: نستعد لتسلم جثة محتجز عثر عليها شمال قطاع غزة
وصل 110.. زيادة الطعون على نتيجة المرحلة الثانية بانتخابات النواب أمام الإدارية العليا
النيابة تنتهي من سماع لأقوال والد السباح يوسف محمد لاعب نادي الزهور
فيديو ترامب النائم في اجتماع حكومي يثير الجدل
التضامن: 1.2 مليون شخص يستفيدون من برنامج كرامة بقيمة 11 مليار جنيه سنويا
محافظات

ثقافة الغربية تواصل الاحتفال بأعياد الطفولة وتناقش مخاطر الإدمان على الشباب

هيئة قصور الثقافة بالغربية
هيئة قصور الثقافة بالغربية
الغربية أحمد علي

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة اللواء خالد اللبان، عددا من الفعاليات والأنشطة بمحافظة الغربية، وذلك ضمن برامج وزارة الثقافة للاحتفال باليوم العالمي للطفل، والتوعية ضد مخاطر الإدمان.

توجيهات هيئة قصور الثقافة 

في السياق، عقد بيت ثقافة زفتى، صباح أمس الثلاثاء، ندوة تثقيفية للحديث حول خطورة تعاطي المواد المخدرة على الشباب، تناول خالها المحامي إسلام عمرية، نصوص قانون العقوبات فيما يخص تعاطي أو الإتجار بالمخدرات على كافة أشكالها، لافتا إلى أنها تصل لحد السجن المؤبد والإعدام، كما ووجه عددا من النصائح للأطفال من رواد بيت الثقافة بضرورة الوعي بخطورة الظاهرة، وتجنب مرافقة أصدقاء السوء، فيما أشار إلى دور الأسرة في حماية أبنائهم من هذا الخطر عن طريق نبذ الخلافات الأسرية والسعي نحو اكتشاف قدرات أولادهم الرياضية والأدبية والعلمية.

وبحضور العديد من المهتمين بالشأن الأدبي بالغربية، ناقش نادي أدب طنطا برئاسة د. البيومي عوض، كتاب "الذي لم يخرج"، للكاتب المسرحي د. طارق عمار، وذلك ضمن فعالية أدبية أقيمت بالمركز الثقافي لمدينة طنطا، وقدم خلالها كلا من: الكاتب محمد زكي، والكاتب عبد القادر إبراهيم، والناقد المسرحي د. محمد علاء الخطيب، رؤية تحليلية شاملة حول ما جاء في الكتاب، الذي يتضمن نصين مسرحيين، حصلا على جائزة المجلس القومي للمسرح المصري، وهما "الذي لم يخرج"، و"الملاح" الذي يقدم لمحات درامية من تاريخ الحملة الفرنسية على مصر.

وضمن فعاليات الثقافة بالغربية برئاسة وائل شاهين، وبإشراف إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي بإدارة محمد حمدي، واصلت مكتبة العامرية الثقافية احتفالاتها باليوم العالمي للطفل، فيما نظمت مكتبة محلة حسن ورشة حكي للأطفال للحديث عن صفة التفاؤل، كما وعقد نادي المرأة بقصر ثقافة المحلة ورشة فنية بمشاركة العديد من السيدات لعمل نماذج من الحقائب اليدويةوالاكسسوارات.

