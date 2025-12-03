في يومهم العالمي.. عروس الدلتا تحتفي بذوي الهمم ومحافظ الغربية: دعم الأبطال واجب وطني

أكد اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، في اليوم العالمي لذوي الهمم، أن دعمهم ورعايتهم يمثلان التزامًا أصيلًا في أجندة العمل التنفيذي بالمحافظة، مشددًا على أن ذوي الهمم هم “الأبطال الحقيقيون” الذين يثبتون كل يوم أن الإرادة الصادقة أقوى من أي تحدٍّ، وأنهم عنصر رئيسي في مسيرة التنمية التي تشهدها المحافظة في مختلف القطاعات.

توجيهات محافظ الغربية

وقال محافظ الغربية إن ذوي الهمم هم مصدر إلهام وقوة للمجتمع بأكمله، مؤكدًا أن “دعمهم ليس خيارًا، بل واجب وطني وإنساني على كل جهة وكل مسئول”.

وأوضح أن المحافظة تعمل بروح جماعية مع مختلف القطاعات لتوفير بيئة مهيأة ومتكاملة لهم، وتمكينهم من الحصول على حقوقهم كاملة، وتعزيز مشاركتهم في التعليم والعمل والخدمات الصحية والاجتماعية، مع استمرار تطوير البنية التحتية وتسهيل الحركة في المصالح الحكومية والميادين والمراكز الخدمية بما يتوافق مع احتياجاتهم.

تحرك تنفيذي عاجل

وأضاف اللواء الجندي أن محافظة الغربية تضع ملف تمكين ذوي الهمم ضمن أولوياتها من خلال دعمهم في مجالات التدريب المهني، وتوفير فرص دمج حقيقية في سوق العمل، والتوسع في المبادرات المجتمعية الموجهة لبناء قدراتهم واكتشاف مواهبهم.

وأكد أن المحافظة “ستظل تفتح كل الأبواب أمامهم وتعمل على إزالة أي عقبات تحول دون تحقيق طموحاتهم”، انطلاقًا من إيمان راسخ بأن المجتمع القوي هو المجتمع الذي يمنح الجميع فرصًا عادلة دون استثناء.

ووجه محافظ الغربية تحية تقدير خاصة لأسر ذوي الهمم، مؤكدًا أنهم الشريك الأول في رحلة نجاح أبنائهم، وأن جهودهم وصبرهم وتضحياتهم تستحق الدعم والاحترام الكامل.

وقال الجندي إن المحافظة تُقدّر الدور العظيم الذي تقوم به الأسر في اكتشاف قدرات أبنائهم ورعايتهم وتعزيز ثقتهم بأنفسهم، موضحًا أن “وراء كل بطل من ذوي الهمم أسرة تقف بكل حب وقوة، وتستحق أن ننحني لها احترامًا”.

واختتم محافظ الغربية كلمته برسالة تقدير لأصحاب الهمم وأسرهم، قائلاً:

“أنتم الأبطال الذين ترفعون رؤوسنا بعزيمتكم وإصراركم. أنتم من تؤكدون أن القوة الحقيقية تنبع من الإرادة لا من الجسد. وفي يومكم العالمي، نؤكد لكم أنكم لستم فقط جزءًا من مجتمع الغربية، بل جزء أساسي من تقدمه وازدهاره. أبوابنا ستظل مفتوحة لكم دائمًا، ودعمكم واجب علينا جميعًا. أنتم مصدر فخر لنا، ونعدكم بأن نبقى إلى جانبكم في كل خطوة نحو مستقبل أكثر عدالة وشمولاً لكم ولأسرِكم ولكل أبناء مجتمعنا”.