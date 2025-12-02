ضبط فني بـ 62 طربة حشيش داخل شركة مياه سمنود بالغربية

ضبط أفراد الأمن الإداري بشركة مياه الشرب بالغربية اليوم فني بحوزته 62 طربة حشيش داخل شركة مياه سمنود.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت غرفة عمليات طوارىء مياه الشرب بالغربية إخطارا من زملاء فني بفرع مياه مركز سمنود حول إتجاره وحيازته للمواد المخدرة .

تحرك تنفيذي عاجل

شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية تحرص على متابعة سير العمل داخل جميع محطاتها، وتشديد الرقابة على العاملين لضمان مكافحة أي مظاهر للخروج عن القانون أو إساءة استخدام مواقع العمل، مشددة على أنها لن تتهاون مع أي تجاوز يمس سمعة المؤسسة أو يهدد سلامة المرافق العامة.