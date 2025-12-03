محافظ الغربية: تكثيف أعمال النظافة ورفع الإشغالات

أجرى اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، في الساعات الأولى من صباح اليوم، جولة مفاجئة بمدينة المحلة الكبرى شملت عدداً من الشوارع الرئيسية والفرعية بحي أول وثانِ، وذلك في إطار متابعة جهود النظافة ورفع الإشغالات وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

توجيهات محافظ الغربية

وحرص المحافظ خلال جولته على تفقد الحالة العامة للشوارع ومراجعة التزام الأحياء برفع المخلفات أولًا بأول، موجهاً باستمرار تكثيف الحملات اليومية لضمان توفير بيئة نظيفة وآمنة للمواطنين، حيث تابع أعمال النظافة ورفع الإشغالات بعدد من المناطق الحيوية، ومنها شارع أبو دراع بمحلة البرج وسوق بسيسة، وشدد على إزالة كافة المخلفات المتراكمة وعدم السماح بعودة أي أشكال للتعديات أو الإشغالات العشوائية، مؤكداً أن الأجهزة التنفيذية مكلفة بتنفيذ حملات مستمرة للحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة وتعزيز رضا المواطنين عن مستوى الخدمات، بالإضافة إلى متابعته رفع تراكمات القمامة وتوجيهه بتكثيف أعمال النظافة اليومية ورفع كفاءة منظومة جمع المخلفات ومتابعة أعمال التجميل والتشجير بما يليق بمدينة المحلة الكبرى.

وقاد محافظ الغربية حملة موسعة لرفع الإشغالات من شوارع مدينة المحلة الكبرى استهدفت المقاهي والمحال المخالفة التي تعيق حركة المشاة والسيارات، حيث وجّه برفع كافة التعديات فورًا واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مؤكداً أن الشارع ملك للمواطن وأن استعادة الانضباط للشارع العام تأتي في مقدمة أولويات المحافظة، مشيراً إلى عدم السماح بأي تجاوز من شأنه التأثير على السيولة المرورية أو الإضرار بحقوق المواطنين في استخدام الطريق.

تحرك تنفيذي عاجل

وخلال جولته، تابع اللواء أشرف الجندي أعمال الرصف الجارية في شارع امتداد مصطفى كامل، والتي تُنفَّذ حالياً على مساحة بطول 700 متر وعرض 20 متراً ضمن خطة المحافظة لرفع كفاءة الطرق الحيوية التي تربط بين الشوارع الرئيسية، حيث يعد الشارع محوراً مرورياً مهماً يربط بين شارع المستشار وشارع سعد محمد سعد والطريق الدائري. وقد جرى تنفيذ عملية إحلال كاملة لطبقات التربة بعمق يصل إلى 150 سم، شملت حفر وإزالة الطبقات غير الصالحة للتأسيس، ثم الردم بطبقات الزلط والتربة الزلطية والرملية وصولاً إلى طبقة الأساس، فيما تتم حالياً أعمال الطبقة الرابطة تمهيداً لاستكمال الرصف وفق المعايير الهندسية المعتمدة.

تحسين شبكات الطرق

وأكد محافظ الغربية أن المحافظة تعمل بخطة متكاملة لتحسين شبكات الطرق ورفع مستوى النظافة والانضباط بمدينة المحلة الكبرى، موضحاً أن الجهود الحالية تأتي في إطار اهتمام الدولة برفع جودة الحياة للمواطنين وتقديم خدمات تليق بهم، موجهاً بالالتزام الكامل بالجداول الزمنية للمشروعات الجارية والتعامل الفوري مع أي ملاحظات تظهر خلال التنفيذ.

متابعة الأعمال ليلا

وشدد الجندي على أن متابعة الأعمال ليلاً تهدف إلى التأكد من استمرار الجهود على مدار الساعة، مشيراً إلى أن توفير بيئة نظيفة ومرافق مطورة في مقدمة أولويات المحافظة، وأنه لن يُسمح بأي تقصير أو تراخٍ في أداء المهام التنفيذية الموكلة للجهات المعنية.