حارس وعقاب السماء| منظومات مصرية جديدة بمعرض إيديكس 2025 لمواجهة الطائرات المسيرة.. فيديو وصور
شالوا برقع الأدب | تعليق صادم من عبدلله رشدي على مغازلة سيدات لطبيب بالسوشيال ميديا
مدرعات عائلة التمساح والشيربا تبهر الوفود العسكرية والزوار في معرض إيديكس 2025| صور
ترامب: يجب أن أفوز بجائزة نوبل للسلام عن كل حرب أنهيتها
مال حرام.. الإفتاء تحذر من مكاسب ألعاب المراهنات الإلكترونية
مفاجأة سارة للموظفين في يناير 2026.. ما القصة؟
دعاء ثلث الليل الأخير الثابت عن النبي.. لا تفوت أفضل أوقات الاستجابة
موعد مباراة مصر القادمة بعد التعادل مع الكويت في كأس العرب
إيديكس 2025 | شركة روسية كبرى تعتزم تصنيع معدات دفاعية عالية التقنية بمصر
بعد 10 أيام من الرعب .. تفاصيل عودة المصريين المختطفين في مالي
الكيلو بجنيه يفضح كارثة .. الزراعة تضبط دواجن فاسدة في محل بفيصل
بوتين: أوروبا تعرقل جهود السلام .. وموسكو مستعدة لأي مواجهة إذا فُرضت عليها
تحقيقات وملفات

محافظ الغربية يستقبل رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية ويثمن جهود مديرية الطب البيطري

محافظ الغربية
محافظ الغربية
الغربية أحمد علي

استقبل اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، الدكتور حامد الأقنص، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية، خلال زيارته التفقدية للمحافظة، بحضور الدكتورة نعمة عارف، مديرة مديرية الطب البيطري بالغربية.

توجيهات محافظ الغربية 

وأشاد المحافظ بالجهود الكبيرة التي تقوم بها مديرية الطب البيطري، مثمّنًا دورها الفاعل في تقديم الخدمات الصحية والوقائية للحيوانات، ومؤكدًا حرص المحافظة على دعم جميع المبادرات الهادفة لتعزيز الصحة الحيوانية والأمن الغذائي بالمحافظة.

وخلال اللقاء، ناقش المحافظ ورئيس الهيئة وعدد من قيادات المديرية الخطط المستقبلية لتطوير منظومة الخدمات البيطرية، وتعزيز برامج الوقاية ومكافحة الأمراض الحيوانية، بما يضمن تقديم أعلى مستويات الخدمة للمزارعين والمربين، ويرفع كفاءة الأداء داخل المديرية.

وأكد اللواء أشرف الجندي على أهمية الارتقاء بالخدمات البيطرية وربطها بالخطط التنموية للمحافظة، مشددًا على تقديم الدعم الكامل للمديرية لضمان تطبيق أعلى معايير الجودة، وحماية صحة المواطنين ودعم الإنتاج الزراعي.

تحسين الخدمات 

من جانبه، أشاد الدكتور حامد الأقنص بالتعاون المستمر مع محافظة الغربية، مؤكدًا أن الزيارة تأتي لمتابعة الجهود المبذولة على أرض الواقع، وتقديم الدعم الفني والتدريب المستمر للكوادر العاملة بالمحافظة، بما يسهم في رفع كفاءة العمل وتحقيق التنمية المستدامة في القطاع الزراعي.

وخلال اللقاء، تم الاتفاق على وضع خطة مشتركة للارتقاء بالخدمات البيطرية، تشمل تعزيز الحملات الوقائية والتوعية المجتمعية لأهمية الصحة الحيوانية، إلى جانب تقديم الاستشارات الفنية للمزارعين والمربين، بما يدعم الأمن الغذائي ويحفز الاستثمار في القطاع الحيواني بالغربية.

اخبار محافظة الغربية هيئة الخدمات البيطرية تحسين خدمات المواطنين رفع كفاءة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

الإمارات ومصر.. علاقة رسّخها المؤسس وتمنحها السنوات قوة جديدة

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: انتبه من فضلك! الأخلاق ترجع إلى الخلف

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: أسطورة سميراميس

محمد سعيد حميد

محمد سعيد حميد يكتب قصيدة: يا يَمنَ العِزِّ

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: أسلحة مصرية تهز «إيديكس 2025»

