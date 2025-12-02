محافظ الغربية يستقبل رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية ويثمن جهود مديرية الطب البيطري

استقبل اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، الدكتور حامد الأقنص، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية، خلال زيارته التفقدية للمحافظة، بحضور الدكتورة نعمة عارف، مديرة مديرية الطب البيطري بالغربية.

توجيهات محافظ الغربية

وأشاد المحافظ بالجهود الكبيرة التي تقوم بها مديرية الطب البيطري، مثمّنًا دورها الفاعل في تقديم الخدمات الصحية والوقائية للحيوانات، ومؤكدًا حرص المحافظة على دعم جميع المبادرات الهادفة لتعزيز الصحة الحيوانية والأمن الغذائي بالمحافظة.

وخلال اللقاء، ناقش المحافظ ورئيس الهيئة وعدد من قيادات المديرية الخطط المستقبلية لتطوير منظومة الخدمات البيطرية، وتعزيز برامج الوقاية ومكافحة الأمراض الحيوانية، بما يضمن تقديم أعلى مستويات الخدمة للمزارعين والمربين، ويرفع كفاءة الأداء داخل المديرية.

وأكد اللواء أشرف الجندي على أهمية الارتقاء بالخدمات البيطرية وربطها بالخطط التنموية للمحافظة، مشددًا على تقديم الدعم الكامل للمديرية لضمان تطبيق أعلى معايير الجودة، وحماية صحة المواطنين ودعم الإنتاج الزراعي.

تحسين الخدمات

من جانبه، أشاد الدكتور حامد الأقنص بالتعاون المستمر مع محافظة الغربية، مؤكدًا أن الزيارة تأتي لمتابعة الجهود المبذولة على أرض الواقع، وتقديم الدعم الفني والتدريب المستمر للكوادر العاملة بالمحافظة، بما يسهم في رفع كفاءة العمل وتحقيق التنمية المستدامة في القطاع الزراعي.

وخلال اللقاء، تم الاتفاق على وضع خطة مشتركة للارتقاء بالخدمات البيطرية، تشمل تعزيز الحملات الوقائية والتوعية المجتمعية لأهمية الصحة الحيوانية، إلى جانب تقديم الاستشارات الفنية للمزارعين والمربين، بما يدعم الأمن الغذائي ويحفز الاستثمار في القطاع الحيواني بالغربية.