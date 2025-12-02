جولة مفاجئة من محافظ الغربية لمتابعة أعمال النظافة ورفع الإشغالات

قام اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، بجولة مفاجئة في الساعات الأولى من صباح اليوم بشوارع حي أول وثان طنطا، وحرص خلالها على تفقد أعمال النظافة ورفع الإشغالات من الشوارع والميادين، في إطار متابعة المحافظة المستمرة لتحسين المظهر الحضاري للمدينة وضمان راحة المواطنين.

توجيهات محافظ الغربية

وخلال الجولة، تابع المحافظ مباشرة مستوى الخدمات التي تقدمها فرق النظافة، وتفقد الشوارع والميادين للتأكد من إزالة المخلفات والمخالفات بشكل فوري، موجهاً بالاستمرار في رفع أي مخلفات أو إشغالات تعيق الحركة المرورية أو تشوه المظهر العام. كما شدد المحافظ على تطبيق القانون بحزم تجاه المخالفين وضمان الالتزام الكامل بمعايير النظافة.

وأكد اللواء أشرف الجندي أن هذه الجولات المفاجئة تأتي لضمان مستوى أداء مرتفع لجميع فرق العمل، مشيراً إلى أن المحافظة تعمل وفق خطة شاملة لتحسين الشوارع والميادين، وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف مناطق المدينة، مع التأكيد على أن راحتهم وجودة الخدمات هي أولوية قصوى.

وأضاف المحافظ: “سنواصل هذه الجولات المفاجئة لمتابعة تنفيذ الأعمال على أرض الواقع والتأكد من التزام جميع الجهات المعنية بمعايير الجودة والنظافة، لضمان تقديم مدينة حضارية تليق بمكانة طنطا كعروس الدلتا”.

وشدد المحافظ على أهمية تضافر جهود الأجهزة التنفيذية والمواطنين للحفاظ على المكتسبات وتحسين المشهد الحضاري للمدينة، مؤكداً أن المحافظة لن تسمح بأي تقصير في الأعمال التي تهدف إلى رفع مستوى الخدمات وتحسين جودة الحياة للمواطنين، وأن مراقبة الأداء ستكون مستمرة ودقيقة لضمان تحقيق أفضل النتائج في جميع مناطق المدينة.