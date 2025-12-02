قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تستمر 5 أيام.. أمطار على الإسكندرية مع اقتراب موعد نوة "أنواء قاسم"
أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء.. فيديو
إندونيسيا: ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات إلى 631 قتـ.ـيلا وإجلاء مليون شخص
سعر الذهب اليوم الثلاثاء.. وهذه قيمة عيار 21
بدأت نوة قاسم.. هطول أمطار خفيفة بمختلف أنحاء الإسكندرية
تنبيهات عاجلة لطلاب الصف الثالث الإعدادي بشأن استمارة الشهادة الاعدادية 2026
هنو يفتتح قصر ثقافة الغردقة بعد تطويره ويعلن إطلاق منصات “Cultural Café” الرقمية
واشنطن تستعد للإعلان عن قائمة الدول الموصي بحظر السفر الشامل إليها
الوزير: النهوض بالصناعة المحلية يستلزم وجود طلب عليها بالسوق وتقليل الاعتماد على الاستيراد
الاحتلال الإسرائيلي يقتحم محيط عدة مستشفيات بمدينة الخليل جنوب الضفة الغربية
بعد حادث التجمع الخامس.. ما أسباب الهبوط الأرضي؟
مصر تطلق رؤية شاملة لتفعيل التجارة التفضيلية وتعزيز التكامل داخل مجموعة الـD-8
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

جولة مفاجئة من محافظ الغربية لمتابعة أعمال النظافة ورفع الإشغالات

محافظ الغربية
محافظ الغربية
الغربية أحمد علي

قام اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، بجولة مفاجئة في الساعات الأولى من صباح اليوم بشوارع حي أول وثان طنطا، وحرص خلالها على تفقد أعمال النظافة ورفع الإشغالات من الشوارع والميادين، في إطار متابعة المحافظة المستمرة لتحسين المظهر الحضاري للمدينة وضمان راحة المواطنين.

توجيهات محافظ الغربية 

وخلال الجولة، تابع المحافظ مباشرة مستوى الخدمات التي تقدمها فرق النظافة، وتفقد الشوارع والميادين للتأكد من إزالة المخلفات والمخالفات بشكل فوري، موجهاً بالاستمرار في رفع أي مخلفات أو إشغالات تعيق الحركة المرورية أو تشوه المظهر العام. كما شدد المحافظ على تطبيق القانون بحزم تجاه المخالفين وضمان الالتزام الكامل بمعايير النظافة.

وأكد اللواء أشرف الجندي أن هذه الجولات المفاجئة تأتي لضمان مستوى أداء مرتفع لجميع فرق العمل، مشيراً إلى أن المحافظة تعمل وفق خطة شاملة لتحسين الشوارع والميادين، وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف مناطق المدينة، مع التأكيد على أن راحتهم وجودة الخدمات هي أولوية قصوى.

وأضاف المحافظ: “سنواصل هذه الجولات المفاجئة لمتابعة تنفيذ الأعمال على أرض الواقع والتأكد من التزام جميع الجهات المعنية بمعايير الجودة والنظافة، لضمان تقديم مدينة حضارية تليق بمكانة طنطا كعروس الدلتا”.

وشدد المحافظ على أهمية تضافر جهود الأجهزة التنفيذية والمواطنين للحفاظ على المكتسبات وتحسين المشهد الحضاري للمدينة، مؤكداً أن المحافظة لن تسمح بأي تقصير في الأعمال التي تهدف إلى رفع مستوى الخدمات وتحسين جودة الحياة للمواطنين، وأن مراقبة الأداء ستكون مستمرة ودقيقة لضمان تحقيق أفضل النتائج في جميع مناطق المدينة.

المتهم

مش بوسة ووردة.. شهادات أهالي ضحايا فراش مدرسة الإسكندرية تكسر حاجز الخوف

الإيجار القديم

محافظتك منهم ولا لأ؟.. رفع الإيجار القديم 20 ضعفًا لهذه المناطق بعد انتهاء الحصر

المتهمين

النيابة العامة تكتشف متهمين جدد بواقعة هتك عرض بعض الأطفال بإحدى المدارس بالسلام

صلاة سنة الفجر

هل تجوز صلاة سنة الفجر بعد الفرض إذا فات وقتها؟.. الإفتاء تجيب

صورة أرشيفية

تعليق الدراسة غدا وبعد غد ببعض المدارس لإنعقاد لجان إعادة انتخابات مجلس النواب

فيلم الست

تشويه لصورة أم كلثوم.. أشرف سيف يرفض فيلم “الست” قبل عرضه

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 2 ديسمبر 2025 في مصر

سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 2-12-2025

الأرصاد الجوية

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 2 ديسمبر 2025

صورة أرشيفية

الجيش السوداني يحبط هجوما جديدا للدعم السريع على مدينة بابنوسة

إيديكس

مختار غباشي: معرض إيديكس 2025 يقام في وقت حرج للغاية

بالصور

لوك جديد.. داليا البحيرى تخطف الأنظار ببدلة سوداء

استقرار بالأسواق.. أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 2 ديسمبر

بسعر 19 ألف دولار فقط.. أرخص سيارة كهربائية في العالم

ياسمين عز بإطلالة ملفتة وأنيقة في أحدث ظهور لها.. صور

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر يكتب: انتبه من فضلك! الأخلاق ترجع إلى الخلف

د. محمد عسكر يكتب: انتبه من فضلك! الأخلاق ترجع إلى الخلف

هند عصام تكتب: أسطورة سميراميس

هند عصام تكتب: أسطورة سميراميس

محمد سعيد حميد

محمد سعيد حميد يكتب قصيدة: يا يَمنَ العِزِّ

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: أسلحة مصرية تهز «إيديكس 2025»

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: اللياقة واللباقة

