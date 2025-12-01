بعد وصلة هزار غشيم.. أمن الغربية ينهي واقعة تعدي شخص على زميله بالصلح داخل القسم

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، منذ قليل، من ضبط شاب تعدى على زميله ، وحاول خنقه في وصلة هذار غشيم أثناء خروجهما معا بشوارع مدينة طنطا، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تفاصيل الواقعة



وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فس بوك وتويتر ، مقطع فيديو لواقعة تعدي شاب علي زميله بمحاوله خنقه، والمزاح معه أثناء سيرهما بالطريق العام بنطاق دائرة قسم شرطة ثان طنطا .

تحرك أمني عاجل



وتدخل عدد من الوسطاء وأولياء أمور الطرفين وزملائهم ، بإنهاء النزاع والتصالح داخل ديوان قسم شرطة ثان طنطا ، حسب مصادر مؤكدة .

توعية المواطنين



جدير بالذكر أن الواقعة اثارت حفيظة رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين حرصوا علي ضرورة التوعية عقب نشر فيديو الواقعة من جهه أسرة الشاب المعتدي عليه ، في وصله هذار ومزاح من جهه زميله بعدم تكرار تلك الوقائع حفاظا على أرواحهم .