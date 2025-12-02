قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تستمر 5 أيام.. أمطار على الإسكندرية مع اقتراب موعد نوة "أنواء قاسم"
أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء.. فيديو
إندونيسيا: ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات إلى 631 قتـ.ـيلا وإجلاء مليون شخص
سعر الذهب اليوم الثلاثاء.. وهذه قيمة عيار 21
بدأت نوة قاسم.. هطول أمطار خفيفة بمختلف أنحاء الإسكندرية
تنبيهات عاجلة لطلاب الصف الثالث الإعدادي بشأن استمارة الشهادة الاعدادية 2026
هنو يفتتح قصر ثقافة الغردقة بعد تطويره ويعلن إطلاق منصات “Cultural Café” الرقمية
واشنطن تستعد للإعلان عن قائمة الدول الموصي بحظر السفر الشامل إليها
الوزير: النهوض بالصناعة المحلية يستلزم وجود طلب عليها بالسوق وتقليل الاعتماد على الاستيراد
الاحتلال الإسرائيلي يقتحم محيط عدة مستشفيات بمدينة الخليل جنوب الضفة الغربية
بعد حادث التجمع الخامس.. ما أسباب الهبوط الأرضي؟
مصر تطلق رؤية شاملة لتفعيل التجارة التفضيلية وتعزيز التكامل داخل مجموعة الـD-8
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
حوادث

سقوط تشكيل عصابي روج لبيع تمثال مزيف مقابل مليون جنيه بالغربية

تمثال يشتبه اثريته بالمحلة
تمثال يشتبه اثريته بالمحلة
الغربية أحمد علي

قررت جهات التحقيق بمركز المحلة بمحافظة الغربية اليوم حبس أفراد تشكيل عصابي تخصص في ترويج تمثال يشتبه في اثريته مقابل النصب علي أحد المواطنين 4 أيام علي ذمة التحقيقات لحين سماع أقوال شهود عيان وعرض التمثال علي جهات الفنية للتأكد من أثريته من عدمه .

تحرك عاجل من جهات التحقيق 

تمكن ضباط المباحث الجنائية بالغربية اليوم من ضبط تشكيلا عصابيا مكون من 4 أشخاص روج لبيع تمثال أثري مزيف للبيع مقابل مليون جنيه بالنصب علي احد المواطنين وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تفاصيل الواقعة 

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الأجهزه الأمنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز المحلة يفيد يتوافر معلومات حول قيام  أحد الأشخاص بعرض تمثال يرجح أثريته للبيع مقابل مليون جنيه، بعد أن حصل هو وشركاؤه من الضحية مقيم بمركز المحلة على دفعة مقدمة بلغت 500 ألف جنيه، على أن يتم تسليم باقي المبلغ عقب إتمام عملية البيع الوهمية.

وبتقنين الإجراءات الأمنية وعقب  التأكد من صحة المعلومات جرى تشكيل فريق بحث ووضع خطة لضبط المتهمين حيث نفذت عدة أكمنة ثابتة ومتحركة أسفرت عن الإيقاع بالعصابة المكونة من أربعة أفراد بينهم اثنان من سكان مركز المحلة وضبط التمثال المزيف المستخدم في عملية الاحتيال.

سقوط تشكيلا عصابيا 

كماتم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وتحرير المحضر اللازم بالواقعة قبل إخطار النيابة العامة التي بدأت مباشرة التحقيقات وقررت التحفظ على التمثال وإحالته للجهات المختصة لفحصه وبيان مدى أثريته من عدمه.

اخبار محافظة الغربية ضبط تشكيل عصابي حبس 4 أيام بيع تمثال نصب مليون جنيه

