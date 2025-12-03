ضبط صاحب مخبز استولى على 21 جوال دقيق بلدي مدعم بالغربية

تمكنت مديرية التموين بمحافظة الغربية، من ضبط صاحب مخبز فى مركز السنطة، استولى على 21 جوال دقيق بلدى مدعم، والتصرف فيها بالبيع فى السوق السوداء، والتربح ماليا بدون جه حق.

تفاصيل الواقعة



وتلقى أحمد عبود وكيل وزارة التموين بالغربية، تقريرا بتمكن حملة لمفتشى الرقابة التموينية بمركز السنطة من ضبط صاحب مخبز استولى على 21 جوال دقيق مدعم من الحصص المخصصة له بعد إجراء الجرد الفعلى لرصيد المخبز وشاشة جرد الأرصدة، والتصرف فيها بالبيع فى السوق السوداء، وتحقيق أرباحا غير مشروعة ببيعها فى السوق السوداء.

تحرك عاجل

وتم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة المختصة لتجرى شئونها.