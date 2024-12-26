تعرف على إيرادات فيلم "بضع ساعات في يوم ما" في أولي أيام عرضه

تمكن فيلم “بضع ساعات في يوما ما” من تحقيق إيرادات عالية في أولى أيام عرضه بالسينمات المصرية ليلة أمس.

وحقق الفيلم الذي يقوم ببطولته محمد سلام وهشام ماجد إيرادات وصلت إلي 870,919 جنيه.

‎ويضم فيلم “ بضع ساعات في يوم ما ”، عددا كبيرا من نجوم الفن على رأسهم هشام ماجد ومي عمر وهنا الزاهد ومحمد سلام وأحمد السعدني ومحمد الشرنوبي وكريم فهمي ومايان السيد، وإنتاج أحمد السبكي، ومن تأليف محمد صادق، وإخراج عثمان أبو لبن.



يتعاون الكاتب محمد صادق مع المخرج عثمان أبولبن، فى تحويل روايته «بضع ساعات فى يوم ما»، إلى فيلم سينمائى، وأن أحداثه تدور فى خلال 8 ساعات تبدأ من الثانية عشرة بعد منتصف الليل، وأن قصة الفيلم تتعاقب على عدد من الأبطال.

ومن ناحية أخري، يواصل الفنان هشام ماجد تصوير دوره ضمن احداث مسلسل اشغال شقة 2 ، والمقرر ان يخوض من خلاله الماراثون الرمضاني.



ويشارك فى الجزء الثاني من مسلسل أشغال شقة نفس الأبطال الذين ظهروا في الجزء الأول وهم هشام ماجد، وأسماء جلال، ومصطفى غريب، وشيرين، والعمل من إخراج خالد دياب، ومن تأليف شيرين وخالد دياب.

أبطال أشغال شقة

مسلسل أشغال شقة بطولة هشام ماجد فى دور الزوج، وأسماء جلال فى دور الزوجة، وشيرين فى دور والدة الزوج ، وسلوي محمد علي فى دور والدة الزوجة، ومصطفي غريب ، ومحمد محمود ، محمد عبد العظيم.

العمل يضم عددا من ضيفات الشرف اللاتي يظهرهن في دور مديرات المنزل مثل إنعام سالوسة وانتصار ونهي عابدين وانجي وجدان ورحمة أحمد ومي كساب.