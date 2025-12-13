خلال شهر نوفمبر الماضي وبنسبة إنجاز 96٪..المنظومة الحكومية تستجيب لـ 2610 شكاوى

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أن منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة تمثل إحدى الآليات الفاعلة لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتعزيز التواصل مع المواطنين، والاستماع إلى مطالبهم، وشكواهم، وإيجاد الحلول المناسبة بكل جدية ودقة.

أوضح المحافظ أن المنظومة تعتمد على آليات فحص دقيقة ومراجعة منضبطة قبل إحالة الشكاوى إلى الجهات المختصة، بما يضمن تحقيق أعلى معدلات الإستجابة وتحسين جودة الخدمات المقدمة ورفع مستوى رضا المواطن.

ومن جانبه، أوضح وليد عبد الحميد مدير البوابة الإلكترونية ومنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمحافظة الشرقية، نجاح فريق عمل منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بالمحافظة في الإستجابة لـ (٢٦١٠) شكوى وطلبًا مقدم من المواطنين على مدار شهر نوفمبر الماضى بنسبة إنجاز بلغت (٩٦.٨٪)، فضلاً عن التعامل الفورى مع (٣٣) شكوى واردة من خلال مبادرة صوتك مسموع والتي أطلقتها وزارة التنمية المحلية تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، محققًا معدل إنجاز ١٠٠٪ .

وأضاف مدير مدير منظومة الشكاوى الحكومية بالمحافظة أن هناك عدداً من قنوات التواصل الرسمية لتلقي ومتابعة شكاوى ومطالب المواطنين على مدار الساعة من خلال الموقع الإلكتروني لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة لمجلس الوزراء والخط الساخن: (١٦٥٢٨) وتطبيق "في خدمتك" على نظامي Android وIOS.