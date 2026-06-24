مصر خارج نطاق الرؤية .. موعد كسوف الشمس الكلي 2026

يستعد العالم لمشهد مهيب يتحول فيه النهار إلى ما يشبه الليل لعدة دقائق، في ظاهرة فلكية نادرة، مع حدوث كسوف الشمس الكلي 2026، وخلال هذه اللحظات القصيرة، يختفي ضوء الشمس تمامًا خلف القمر، لتغرق بعض المناطق في ظلام مفاجئ يثير الدهشة والانبهار في آنٍ واحد.

ترقب الكسوف الكلي للشمس

يترقب الملايين الحدث الكوني الاستثنائي، حيث تتجه الأنظار إلى موعد الكسوف الكلي للشمس 2026 وأماكن رؤيته حول العالم، حيث تختلف نسبة وضوحه من منطقة إلى أخرى وفق مسار الظل القمري.

ويُعد هذا النوع من الظواهر من أكثر الأحداث الفلكية جذبًا للاهتمام، لما يخلقه من تجربة بصرية فريدة لا تتكرر كثيرًا في العمر، حيث تؤكد الجهات الفلكية على ضرورة اتخاذ الحيطة أثناء المشاهدة، واستخدام الوسائل الآمنة المخصصة لرصد الكسوف، لتجنب أي ضرر محتمل على العين.

ما هو كسوف الشمس الكلي؟

يصف علماء الفلك كسوف الشمس الكلي بأنه من أروع الظواهر الطبيعية، إذ يحوّل ضوء النهار مؤقتًا إلى ظلام دامس، وعلى عكس الكسوف الجزئي أو الحلقي، يغطي الكسوف الكلي الشمس بالكامل، مما يجعله الشكل الأكثر إثارةً للدهشة من بين أشكال كسوف الشمس.

ويرى كثيرون أيضاً أن الكسوف هو لحظات من التغيير الرمزي والتأمل وتحولات الطاقة الكونية، مما يزيد من السحر المحيط بهذا الحدث.

ماذا سيحدث في أطول فترة ظلام نهارية؟

خلال الكسوف الكلى للشمس 2026، سيقوم القمر بحجب قرص الشمس تماماً، ما يؤدى إلى تحول النهار إلى ظلام مؤقت لبضع دقائق، وستصل أطول فترة ظلام فى بعض المناطق إلى دقيقتين و18 ثانية، حيث تعتبر هذه اللحظات هى الأثمن لعلماء الفلك لرصد «الهالة الشمسية» التى لا تظهر إلا خلال الكسوف الكلي.

وفي المناطق التي يُرى فيها الكسوف، قد يصبح لون السماء خافتاً بشكل غير معتاد، وقد تنخفض درجات الحرارة قليلاً، بل وقد تظهر النجوم في منتصف سماء النهار، وسيتوهج الغلاف الجوي الخارجي للشمس، المعروف باسم الإكليل الشمسي، بشكل خافت حول القمر، مما يخلق أحد أكثر المشاهد الطبيعية روعة.

موعد الكسوف الكلى للشمس 2026

يعد كسوف الشمس الكلي إحدى أهم الظواهر الكونية التى ينتظرها العالم، ومن المقرر أن يحدث هذا الحدث التاريخى فى 12 أغسطس المقبل.

وتكمن أهمية هذا الكسوف فى كونه الأول الذى يمكن مشاهدته من القارة الأوروبية منذ عام 2015، وأول كسوف يمر بالبر الأوروبى الرئيسى منذ عام 1999، مما يجعله حدثاً تاريخياً للمراقبين فى تلك المناطق.

هل سيكون كسوف الشمس مرئياً؟

لن يكون كسوف الشمس الكلي في 12 أغسطس 2026 مرئياً في كل مكان، ووفقاً للتفاصيل الفلكية، سيُرى في مناطق محددة تشمل أجزاءً من روسيا، والقطب الشمالي، وجرينلاند، وأيسلندا، ومنطقة المحيط الأطلسي، ولسوء الحظ، لن يكون الكسوف مرئياً في الهند، إذ سيحدث خلال ساعات الليل، ولهذا السبب، لن تُطبّق الممارسات الدينية التقليدية المتعلقة بالكسوف، مثل طقوس "سوتك".

أماكن المشاهدة وهل تراه مصر والدول العربية؟

تختلف إمكانية رؤية الكسوف من مكان لآخر بناءً على مسار ظل القمر، ووفقاً لموقع «Smithsonian Mag»، فإن مسار الكسوف سيتوزع كالتالى:

ـ مناطق الرؤية الكلية: يبدأ المسار من مناطق نائية فى سيبيريا، ويعبر شرق جرينلاند وغرب آيسلندا، ثم يجتاح شمال إسبانيا وينتهى شرق جزر البليار فى البحر المتوسط.

ـ أفضل المدن للمشاهدة: تتركز أفضل النقاط فى «سكوريسبى سوند» بجرينلاند، ومدن «ليون، بورجوس، وبلد الوليد» فى إسبانيا.

ـ موقف مصر والدول العربية: للأسف، ستكون مصر ومعظم الدول العربية خارج نطاق الرؤية الكلية، مع احتمالية حدوث كسوف جزئى ضعيف جداً فى بعض المناطق الحدودية دون تأثير يذكر أو رؤية واضحة للظاهرة.