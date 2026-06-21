12 أغسطس 2026.. كسوف شمسي استثنائي يربط 5 قارات والعالم العربي يترقب المشهد

في صباح يوم 12 أغسطس 2026، سيتوقف ملايين البشر حول العالم للحظات أمام مشهد سماوي نادر، حين يبدأ القمر رحلته العابرة أمام قرص الشمس، محولًا ضوء النهار إلى ظلام مؤقت في واحدة من أكثر الظواهر الفلكية إثارة خلال العقد الحالي.

ففي حدث استثنائي ينتظره علماء الفلك وهواة الرصد على حد سواء، سيعبر الكسوف الكلي للشمس خمس قارات في مسار طويل ونادر، ما يجعله واحدًا من أبرز الأحداث الفلكية التي سيشهدها العالم خلال السنوات المقبلة.

رحلة الظل من روسيا إلى أمريكا الشمالية

تبدأ قصة الكسوف من أقصى شمال شرق روسيا، حيث تظهر أولى مراحله قبل أن يمتد ظل القمر عبر مناطق واسعة من المحيط المتجمد الشمالي.

ومن هناك يواصل رحلته نحو آيسلندا، ثم أجزاء من غرب أوروبا، قبل أن يعبر المحيط الأطلسي وصولًا إلى مناطق من أمريكا الشمالية.

هذا الامتداد الجغرافي الضخم يمنح الظاهرة أهمية علمية كبيرة، إذ يتيح للمراصد الفلكية المنتشرة على طول المسار فرصة مراقبة الكسوف في مراحل مختلفة وجمع بيانات دقيقة حول تأثيراته الجوية والضوئية.

العالم العربي يشاهد الكسوف من بوابة المغرب العربي

ورغم أن مسار الكسوف الكلي لن يمر مباشرة فوق معظم الدول العربية، فإن سكان عدد من دول شمال وغرب أفريقيا سيكونون على موعد مع مشاهد جزئية مبهرة.

وتُظهر التقديرات الفلكية أن الجزائر ستكون من أكثر الدول العربية حظًا، حيث ستصل نسبة تغطية قرص الشمس إلى نحو 96%، فيما ستشهد العاصمة المغربية الرباط تغطية تبلغ 88.31%.

أما تونس فستشهد كسوفًا جزئيًا بنحو 50%، بينما تصل النسبة في نواكشوط الموريتانية إلى 46.16%.

لماذا يحظى كسوف أغسطس 2026 بكل هذا الاهتمام؟

لا تكمن أهمية الحدث في ندرته فقط، بل في قيمته العلمية أيضا فالكسوف يمنح الباحثين فرصة فريدة لدراسة الغلاف الجوي للشمس والتغيرات الضوئية والحرارية التي تحدث أثناء مرور ظل القمر فوق سطح الأرض.

كما يتيح للعلماء قياس تأثير الانخفاض المفاجئ في الإشعاع الشمسي على درجات الحرارة والرياح والبيئة المحيطة، وهو ما يجعل هذه الظاهرة بمثابة مختبر طبيعي مفتوح.

موعد مع التاريخ في سماء الأرض

ويتوقع الخبراء أن يتحول يوم 12 أغسطس 2026 إلى مناسبة عالمية للرصد الفلكي، مع استعداد المراصد العلمية ووسائل الإعلام وملايين المتابعين لتوثيق لحظات اختفاء الشمس خلف القمر.

وبينما يغمر الظلام المؤقت أجزاء واسعة من العالم، سيبقى هذا الكسوف واحدًا من أكثر المشاهد الكونية إبهارا، وحدثا سيُسجل في ذاكرة عشاق السماء لسنوات طويلة.