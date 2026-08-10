توقيع الكشف الطبي على 551 مواطنا في قافلة طبية مجانية بالعريش

قال محافظ شمال سيناء الدكتور خالد مجاور اليوم / الاثنين /، إن مديرية الصحة بالمحافظة نفذت قافلة طبية بحي المساعيد بالعريش، ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

وأضاف أن القافلة جاءت في إطار قيام مديرية الصحة بالمحافظة بتقديم الرعاية الصحية للفئات الآولى بالرعاية في الأماكن الأكثر احتياجا .. مشيرا إلى أن القافلة الطبية شملت 5 عيادات متنقلة، منها تخصصات الباطنة، الأطفال، الجلدية، والنساء والتوليد، إلى جانب الصيدلية ومعملي الدم والطفيليات.

ومن جانبه، أكد وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء الدكتور عمرو عادل عبدالعال، أن القافلة العلاجية المجانية نجحت في توقيع الكشف الطبي وتوفير العلاج لعدد 551 مواطنا، بجانب تقديم خدمات الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة ضمن مبادرة إفحص واطمن لعدد 34 مواطنا بإجمالي 59 فحصا، وتقديم خدمات المعمل لعدد 45 مواطنا بإجمالي 53 فحصا وتحليلا، كما تم تقديم 4 ندوات تثقيف صحي لعدد 50 مستفيدا.