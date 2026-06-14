عمومية 'المنشآت الفندقية' تناقش تحديات الاستثمار وتستعد لكسوف 2027

عقدت غرفة المنشآت الفندقية جمعيتها العمومية العادية برئاسة محمد أيوب، رئيس مجلس إدارة الغرفة، وسط حضور مميز من أعضاء الجمعية العمومية وممثلي الفنادق والمستثمرين في القطاع الفندقي المصري، وبحضور يمنى البحار نائب وزير السياحة والآثار، ومحمد عامر رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية، إلى جانب عدد من قيادات القطاع السياحي والفندقي وممثلي الجهات الحكومية المعنية.

التقرير السنوي لغرفة المنشآت الفندقية

شهدت الجمعية العمومية استعراض التقرير السنوي للغرفة عن الفترة من يونيو 2025 إلى مايو 2026، والذي عكس عاماً حافلاً بالإنجازات والنجاحات التي تحققت في إطار دعم المنشآت الفندقية وتعزيز تنافسية القطاع السياحي المصري، من خلال العمل المستمر على معالجة التحديات التي تواجه المستثمرين، وتطوير منظومة التدريب والتأهيل، ودعم التحول الرقمي والاستدامة، وتعزيز الحضور الدولي للقطاع الفندقي المصري.

تواجه الاستثمار الفندقي

وخلال أعمال الجمعية، تم استعراض الجهود التي بذلتها الغرفة بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار والجهات الحكومية المختلفة لحل العديد من التحديات التي تواجه الاستثمار الفندقي، بما في ذلك ملفات الضرائب، وتصاريح العمل، وتكاليف الطاقة والكهرباء، فضلاً عن دعم تطوير الفنادق العائمة والدهبيات النيلية، والمساهمة في الاستعدادات الخاصة بظاهرة الكسوف الكلي المرتقبة بالأقصر عام 2027 باعتبارها فرصة عالمية للترويج للمقصد السياحي المصري.

كما استعرضت الجمعية العمومية نتائج الشراكات الدولية التي أبرمتها الغرفة مع عدد من المؤسسات التعليمية والتدريبية العالمية المتخصصة في صناعة الضيافة، والتي ساهمت في توفير فرص تدريب وتطوير مهني متقدمة للعاملين والقيادات الفندقية المصرية.

وشملت هذه الشراكات التعاون مع منصةLobster Ink العالمية للتدريب الرقمي، والتي حققت نتائج متميزة داخل القطاع الفندقي المصري، حيث تجاوز عدد المستخدمين المسجلين على المنصة 6,355 مستخدمًا، وتم منح أكثر من 110 الف كورس تدريبي و أكثر من 54 الف شهادة تدريبية، مع تحقيق نسبة نجاح تجاوزت 90%، لتسجل الفنادق المصرية إحدى أعلى معدلات الأداء على مستوى المنصة عالميًا.

كما استعرضت الجمعية نتائج التعاون مع جامعة كورنيل الأمريكية، إحدى أبرز المؤسسات الأكاديمية العالمية المتخصصة في إدارة الضيافة، حيث نجحت الغرفة في إتاحة برامج تدريبية دولية للعاملين بالفنادق المصرية بخصومات تجاوزت 65% من قيمتها الأصلية، بما ساهم في توسيع نطاق الاستفادة من البرامج التعليمية المتخصصة ورفع كفاءة الكوادر البشرية بالقطاع.

وشهدت الجمعية كذلك توقيع شراكة استراتيجية تعاون مشترك مع HSMAI العالمية، إحدى أهم المؤسسات الدولية المتخصصة في التسويق الفندقي وإدارة الإيرادات، والتي أثمرت عن تنظيم عدد من الفعاليات المهنية المتخصصة وإتاحة فرص تعليمية وتطويرية للعاملين بالفنادق المصرية، بما يعزز نقل الخبرات العالمية ويدعم تطوير الكفاءات التجارية والتسويقية بالقطاع الفندقى وقد تم توقيع الاتفاقية من قبل محمد أيوب رئيس مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية-، وكيم إسكندر – المدير التنفيذي لجمعية التسويق والمبيعات الفندقية الدولية (HSMAI) لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.