6 دقائق من الظلام في قلب النهار.. الكسوف الأعظم يقترب| ما موقف مصر؟

في مشهد يبدو وكأنه خارج من صفحات الخيال العلمي، تستعد عشر دول عربية وأفريقية لاستقبال واحدة من أندر وأطول الظواهر الفلكية في القرن الحادي والعشرين، حين يختفي قرص الشمس بالكامل خلف القمر، ويتحول النهار إلى ليل لعدة دقائق وسط ترقب ملايين البشر لهذا الحدث الاستثنائي.

ففي الثاني من أغسطس عام 2027، ستشهد الأرض كسوفا كليًا للشمس يُصنف بين الأطول خلال القرن الحالي، حيث ستغرق مناطق واسعة في ظلام مفاجئ يمتد لأكثر من ست دقائق، في ظاهرة لن تتكرر بهذه القوة والوضوح إلا بعد عقود طويلة.

عندما يبتلع القمر ضوء الشمس

يحدث الكسوف الكلي للشمس عندما يمر القمر مباشرة بين الأرض والشمس، فيحجب قرص الشمس بالكامل عن مناطق محددة تقع ضمن مسار ظله. وخلال تلك اللحظات النادرة، تنخفض درجات الحرارة تدريجيًا، وتظهر النجوم والكواكب في وضح النهار، بينما يحيط بالأفق وهج يشبه ألوان الشفق.

ويعد كسوف 2027 حدثًا استثنائيًا لأن القمر سيكون قريبًا نسبيًا من الأرض، ما يجعل ظله أكبر وأكثر قدرة على حجب الشمس بالكامل لفترة زمنية أطول من المعتاد.

مصر في قلب الحدث الفلكي التاريخي

بحسب التقديرات الفلكية، ستكون مصر من أبرز الدول التي ستشهد هذا الكسوف، بل وستحظى بأطول فترة للكسوف الكلي على امتداد مساره.

ومن المتوقع أن تعيش مدن جنوب مصر، وعلى رأسها الأقصر وبرنيس، لحظات فريدة من الظلام الكامل تستمر لنحو 6 دقائق و22 ثانية، وهي مدة استثنائية تجعل البلاد واحدة من أفضل الوجهات العالمية لمتابعة الحدث.

ويتوقع خبراء الفلك أن تستقطب هذه المناطق آلاف السياح والباحثين وعشاق الظواهر السماوية من مختلف أنحاء العالم لمشاهدة هذا المشهد النادر.

رحلة الظل عبر ثلاث قارات

سيبدأ مسار الكسوف فوق شمال المحيط الأطلسي قبل أن يصل إلى جنوب إسبانيا، ثم يعبر منطقة جبل طارق متجهًا نحو شمال أفريقيا.

ومن هناك يمر عبر المغرب والجزائر وتونس وليبيا ومصر، قبل أن يواصل رحلته شرقا فوق السعودية واليمن وأجزاء من شرق أفريقيا، لينتهي فوق المحيط الهندي بالقرب من أرخبيل تشاغوس.

ويُتوقع أن يتمكن نحو 89 مليون شخص من مشاهدة الكسوف الكلي مباشرة، بينما سيتمكن مئات الملايين الآخرين من رؤية الكسوف بشكل جزئي في مناطق مختلفة من العالم.

لماذا يُعد هذا الكسوف استثنائيا؟

يرى علماء الفلك أن كسوف أغسطس 2027 يمثل فرصة علمية وسياحية نادرة، ليس فقط بسبب طول مدته، بل أيضا لأن مساره يمر فوق مناطق مأهولة بالسكان ومواقع تاريخية شهيرة.

كما يمنح الحدث الباحثين فرصة لدراسة الغلاف الجوي للشمس، المعروف باسم "الاكليل الشمسي"، والذي لا يمكن رؤيته بوضوح إلا أثناء الكسوف الكلي.

تحذيرات مهمة لمراقبة الكسوف

ورغم جمال الظاهرة، يؤكد الخبراء ضرورة عدم النظر مباشرة إلى الشمس أثناء مراحل الكسوف دون استخدام نظارات مخصصة ومعتمدة، لأن الأشعة الشمسية قد تسبب أضرارًا دائمة للعين حتى عندما يكون جزء كبير من الشمس محجوبًا.

موعد مع السماء

ومع اقتراب صيف 2027، تتجه أنظار العالم نحو السماء في انتظار دقائق قليلة ستتوقف خلالها مظاهر النهار المعتادة، ويحل الظلام في وضح النهار حدث فلكي استثنائي سيمنح ملايين البشر فرصة نادرة لمشاهدة واحدة من أعظم العروض الطبيعية التي يقدمها الكون، حين يلتقي القمر والشمس في لحظة سماوية مبهرة لن ينساها من يشاهدها.