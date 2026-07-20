الإمارات وفنزويلا تبحثان تعزيز العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية

بحث الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الإماراتي، في اتصال هاتفي، مع فيلكس بلاسينسيا، بمناسبة تعيينه وزيراً للسلطة الشعبية للعلاقات الخارجية والتجارة الدولية في فنزويلا ، أوجه التعاون والعمل المشترك بين البلدين، وفرص تنميتها في مختلف المجالات، بما يحقق مصالحهما المتبادلة.

وأكد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان -وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام"- تطلعه إلى العمل مع الوزير الفنزويلي لتعزيز علاقات التعاون بين البلدين، بما يدعم خططهما التنموية ويحقق الخير والازدهار لشعبيهما.

كما بحث الوزيران، خلال الاتصال، مجمل التطورات الإقليمية الراهنة، وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

س ر ش / م م ر