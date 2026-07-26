بأهم تجمع بأمريكا الشمالية.. سياحة مصر تشارك في معرض لاس فيجاس

تشارك الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي في المعرض السياحي الدولي IMEX لاس فيجاس، بالولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من 13 -15 أكتوبر 2026.

سياحة الحوافز



أوضحت هيئة تنشيط السياحة في مستند حصل "صدى البلد" على نسخة منه، أن المعرض من أهم المعارض المهنية المتخصصة في سياحة الحوافز بأمريكا الشمالية ويشارك به كبرى منظمى الرحلات المتخصصين في هذا النمط السياحي المتميز ويعتبر فرصة جيدة للقاء منظمي الرحلات والإعلام المتخصص.



نوهت هيئة التنشيط، عن قيمة اللإشتراك بجناح المعرض مبلغ وقدره 3500 يورو تسدد بشيك أو إحدى وسائل الدفع غير النقدية.

يذكر أن تشارك هيئة تنشيط السياحة المصرية في العديد من المعارض والبورصات السياحية ، حول العالم لترويج جميع المقاصد السياحية المصرية، والمنتجات السايحية المتنوعة مابين الثقافية والترفيهية والبيئيةوالروحية.

كما تتبني هيئة التنشيط العديد من الفعاليات عبر دعوة المؤثرين والصحفيين والإعلاميين الدوليين، لزيارة مقاصد مصر المتنوعة والزاخرة بالأنشطة السياحية.

