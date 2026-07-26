قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أمير هشام يُفجّر مفاجأة : عضو مجلس الزمالك سدّد 800 ألف دولار من ماله الخاص للحصول على الرخصة الإفريقية
الجيش الأمريكي: حصار إيران ساري المفعول.. والحرس الثوري: دمرنا طائرات بينها إف 15
شروط القبول فى كلية الشرطة 2026 .. وموعد التقديم
مفاجأة .. إعلامي : الزمالك قدّم مستندات حسمت ملف الرخصة الإفريقية
تجتمع عليك حتى تهلكك .. علي جمعة: احذر هذه الذنوب الصغيرة
الأهلي يُواجه برشلونة في كأس خوان جامبر بملعب كامب نو .. في هذا الموعد
تبدأ من 52 ألف ريال.. أسعار هيونداي جراند i10 2026
لا يستحق المشاركة | مفاجأة .. إعلامي يكشف موقف الأهلي من دوري أبطال إفريقيا
الأهلي يبدأ مفاوضات التجديد مع 4 لاعبين .. ومصطفى شوبير يترقب مصيره
إعلامي: أزمة الأجانب في الأهلي «مستمرة» .. وأشرف داري «العقبة الأكبر»
محافظ طولكرم: نتنياهو يسعى لتحويل الضفة إلى ساحة للعدوان العسكري
تقرير أمريكي: ترامب تلقى تحذيرات بشأن مخزون الذخائر قبل تصعيد الحرب مع إيران
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

بأهم تجمع بأمريكا الشمالية.. سياحة مصر تشارك في معرض لاس فيجاس

السياحة في مصر
السياحة في مصر
محمد الاسكندرانى

تشارك الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي في المعرض السياحي الدولي IMEX لاس فيجاس، بالولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من 13 -15 أكتوبر 2026.

سياحة الحوافز


أوضحت هيئة تنشيط السياحة في مستند حصل "صدى البلد" على نسخة منه، أن المعرض من أهم المعارض المهنية المتخصصة في سياحة الحوافز بأمريكا الشمالية ويشارك به كبرى منظمى الرحلات المتخصصين في هذا النمط السياحي المتميز ويعتبر فرصة جيدة للقاء منظمي الرحلات والإعلام المتخصص.


نوهت هيئة التنشيط، عن قيمة اللإشتراك بجناح المعرض مبلغ وقدره 3500 يورو تسدد بشيك أو إحدى وسائل الدفع غير النقدية.

يذكر أن تشارك هيئة تنشيط السياحة المصرية في العديد من المعارض والبورصات السياحية ، حول العالم لترويج جميع المقاصد السياحية المصرية، والمنتجات السايحية المتنوعة مابين الثقافية والترفيهية والبيئيةوالروحية.

كما تتبني هيئة التنشيط العديد من الفعاليات عبر دعوة المؤثرين والصحفيين والإعلاميين الدوليين، لزيارة مقاصد مصر المتنوعة والزاخرة بالأنشطة السياحية.
 

المعرض السياحي الدولي IMEX IMEX IMEX لاس فيجاس لاس فيجاس تنشيط السياحة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منحة العمالة غير المنتظمة

اصرف 3000 جنيه الآن بالبطاقة.. كيف تسجل اسمك في منحة العمالة غير المنتظمة 2026؟

وزير التربية والتعليم

"الكنترولات لسة شغالة"|موعد نتيجة الثانوية العامة 2026 وحقيقة إعلان أعداد الأوائل والراسبين

نتيجة الثانوية الأزهرية 2026

رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2025 برقم الجلوس.. سجل الاسم الآن عبر بوابة الأزهر الشريف

نتيجة الثانوية الأزهرية 2026

رابط رسمي الآن.. نتيجة الثانوية الأزهرية 2026 عبر بوابة الأزهر الشريف للنتائج

طالبات الثانوية الأزهرية أثناء الامتحانات

ظهرت الآن .. نتيجة الثانوية الأزهرية 2026 وخطوات الحصول عليها

نتيجة الثانوية الأزهرية 2026

نتيجة الثانوية الأزهرية 2026.. استعلم في لحظة هنا رابط بوابة الأزهر للنتائج برقم الجلوس

البنزين والسولار

أسعار البنزين والسولار.. مفاجأة سارة قبل اجتماع لجنة تسعير الطاقة في أكتوبر

امتحانات الثانوية الأزهرية

نتيجة الثانوية الأزهرية 2026 بالاسم ورقم الجلوس .. رابط الاستعلام الرسمي

ترشيحاتنا

المخلفات

إدارة المخلفات : مصر تنتج 1.8 مليون طن وقود بديل لمصانع الأسمنت

المخلفات

إدارة المخلفات: التوسع في «الجمع السكني» 100%.. والقطاع الخاص يتفوق على الحكومة بمنظومة النظافة

الكاتب الصحفي عادل حمودة

هل يطيح اليوان الصيني بالدولار؟ عادل حمودة يحسم الجدل

بالصور

فستان صيفي.. ياسمين رئيس تثير الجدل بصورها

ياسمين رئيس
ياسمين رئيس
ياسمين رئيس

عمليات إخماد مستحيلة لحرائق إسبانيا وفرنسا .. وقتيل في فالنسيا | صور

حرائق الغابات
حرائق الغابات
حرائق الغابات

إطلالة شبابية .. ليلى علوي تخطف الأنظار بظهور مبهر

ليلى علوي
ليلى علوي
ليلى علوي

فى دورته الـ 19.. تكريم نجوم الفن فى افتتاح المهرجان القومي للمسرح المصري | صور

محمد رياض
محمد رياض
محمد رياض

فيديو

كلاب

تغطية خاصة| غير متوقعة .. الرقم الحقيقي للكلاب الضالة في مصر

إيمان عبد اللطيف

تغطية خاصة| مؤشرات النجاح 80٪؜.. تفاصيل جديدة عن نتيجة الثانوية العامة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: حقيقةً !! هل الجغرافيا السياسية للشرق الأوسط تتحكم في أسعار النفط؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: عالم على صفيح ساخن… هل نعيش لحظة تفكك النظام الدولي؟

منى أحمد

منى أحمد تكتب: القوة الناعمة لثورة يوليو

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط.. لقطات مونديالية مثيرة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: المنهج الدراسي.. هل هو أداة بناء أم معول هدم ؟

المزيد