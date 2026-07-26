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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

وزير الصناعة يتفقد مصانع الصناعات الغذائية في الإسماعيلية

وزير الصناعة
وزير الصناعة
ولاء عبد الكريم


استهل المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، جولة ميدانية بالمنطقة الصناعية الثانية بمحافظة الإسماعيلية، بتفقد أربعة مصانع تعمل في قطاعات الصناعات الغذائية والهندسية والملابس الجاهزة، في إطار متابعة سير العملية الإنتاجية ودعم خطط الدولة لتعميق التصنيع المحلي وزيادة الصادرات.
ورافق الوزير خلال الجولة الدكتورة ناهد يوسف رئيس هيئة التنمية الصناعية، والمهندس محمد سامي مساعد وزير الصناعة للشؤون الاستراتيجية، والمهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، إلى جانب عدد من قيادات وزارة الصناعة.
 

وبدأ الوزير جولته بزيارة مصنع شركة السويدي للصناعات الغذائية المتخصص في إنتاج الخضروات والفاكهة المجمدة، والمقام على مساحة 12.25 ألف متر مربع باستثمارات تبلغ 350 مليون جنيه ورأس مال 25 مليون جنيه، فيما تصل طاقته الإنتاجية إلى 40 ألف طن سنويًا، بنسبة مكون محلي 100%.
وتصدر الشركة كامل إنتاجها إلى 21 دولة حول العالم، وتوفر 500 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة. وخلال الجولة، تفقد الوزير خطوط إنتاج وتعبئة الذرة السكرية والفراولة، واستمع إلى عرض حول تطور الشركة وخططها للتوسع في التصدير وزيادة المساحات الزراعية لتوفير احتياجات المصنع من الخضروات والفاكهة، إلى جانب اعتمادها على خطوط إنتاج من شركات محلية.
كما شملت الجولة مصنع الشركة المصرية الأوروبية لتكنولوجيا الطاقة "أتوس"، المقام على مساحة 12.4 ألف متر مربع باستثمارات 600 مليون جنيه ورأس مال 25 مليون جنيه، وبطاقة إنتاجية تصل إلى 1800 وحدة سنويًا، فيما تبلغ نسبة المكون المحلي 43%، ويوفر المصنع 180 فرصة عمل مباشرة.
وتفقد الوزير معرض الوحدات الجاهزة للتسليم، واطلع على مراحل تصنيع وحدات مولدات الكهرباء وملحقاتها، مستمعًا إلى شرح حول إمكانات المصنع وخططه الإنتاجية.
وتوجه الوزير بعد ذلك إلى مصنع شركة سلام إنترناشيونال للملابس الجاهزة، المقام على مساحة 7 آلاف متر مربع باستثمارات 25 مليون جنيه، ويبلغ إنتاجه السنوي 1.2 مليون قطعة، بنسبة مكون محلي 60%.
وتصدر الشركة نحو 80% من إنتاجها إلى الأسواق الأوروبية والأمريكية، وتوفر 650 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، حيث تفقد الوزير معرض المنتجات الجاهزة ومراحل التصنيع المختلفة داخل المصنع.
واختتم الوزير جولته بزيارة مصنع شركة تو إم الكتريك، المقام على مساحة 28 ألف متر مربع باستثمارات 1.2 مليار جنيه ورأس مال 100 مليون جنيه، وتتراوح نسبة المكون المحلي بمنتجاته بين 54% و100%.
وتصدر الشركة 5% من إنتاجها إلى العراق وليبيا ولبنان وكينيا، وتوفر 1045 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، حيث اطلع الوزير على خطوط إنتاج المحولات الكهربائية وألواح الصاج والموزعات الكهربائية، بالإضافة إلى خطوط حقن البلاستيك والاسطمبات وتشكيل النحاس، كما تابع معايير الجودة المطبقة في مختلف مراحل التشغيل.
وأكد المهندس خالد هاشم، خلال الجولة، أن الصناعات الغذائية والملابس الجاهزة تمثلان ركيزة أساسية في هيكل الصناعة الوطنية، لما تتمتعان به من قدرة كبيرة على توفير مئات الآلاف من فرص العمل النوعية والمباشرة للكوادر المصرية، مشيرًا إلى أن التوسع في هذين القطاعين يسهم في تلبية احتياجات السوق المحلية وتعزيز الأمن الغذائي، إلى جانب دعم الصادرات المصرية وزيادة انتشارها في الأسواق العالمية، بما يعزز القيمة المضافة ويرفع موارد الدولة من النقد الأجنبي.
وأضاف الوزير أن الصناعات الهندسية تحظى باهتمام بالغ من الوزارة، باعتبارها قاطرة رئيسية لتعميق التصنيع المحلي، لما لها من ارتباط وثيق بالعديد من القطاعات الإنتاجية والصناعات الثقيلة، مؤكدًا أن الوزارة تضع هذا القطاع ضمن أولوياتها لجذب الاستثمارات وتوطين التكنولوجيا الحديثة، بما يسهم في تعزيز تنافسية المنتج المصري ورفع قدرته على النفاذ إلى الأسواق الإقليمية والدولية.

الصناعة الصناعات الهندسية الملابس الجاهزة

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