تصدير 165 ألف طن مواد غذائية خلال أسبوع .. و انجلترا تتصدر الدول المستوردة

ذكرت الهيئة القومية لسلامة الغذاء، أن عدد الرسائل الغذائية المصدرة بلغ 3 آلاف و 250 رسالة غذائية بإجمالي 165 ألف طن، صادرة عن 1195 شركة مصدرة، وشملت هذه الرسائل نحو 665 صنفًا من المنتجات الغذائية، تضمنت خضراوات ودرنات، وثمار وفواكه، ودقيق ومنتجات من الحبوب، بالإضافة إلى محضرات من الخضر والفاكهة ومنتجات غذائية متنوعة.

وأوضحت الهيئة - في تقريرها الأسبوعي الـ 27 لعام 2026، عن الفترة من 18 إلى 24 يوليو 2026 - أن عدد أصناف الفواكه المصدرة بلغ 36 صنفًا، بإجمالي كميات بلغت 30 ألف طن، حيث تصدرت الفراولة قائمة الفواكه المصدرة خلال الأسبوع الماضي بإجمالي 10 آلاف طن، تلتها الموالح بإجمالي 7 آلاف طن، ثم العنب بإجمالي 6 آلاف طن، مضيفة أن عدد أصناف الخضراوات المصدَّرة بلغ 39 صنفًا، بإجمالي كميات بلغت 31 ألف طن، حيث تصدر البصل قائمة الخضراوات المصرية المصدرة خلال الأسبوع الماضي أيضًا بإجمالي 11 آلاف طن، تلته البطاطس بإجمالي 6 آلاف طن، ثم البطاطا بإجمالي 5 آلاف طن.

وأضافت أن انجلترا تصدرت قائمة الدول المستوردة للصادرات الغذائية المصرية خلال الأسبوع الماضي، تلتها كل من السودان، السعودية، اسبانيا وتركيا، وذلك من بين إجمالي 200 دولة مستوردة، مشيرة إلى ميناء سفاجا احتل المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية المصدرة منه خلال الأسبوع الماضي بإجمالي 585 رسالة، يليه ميناء دمياط بـإجمالي 505 رسائل، ثم ميناء الإسكندرية بإجمالي 471 رسالة.

وأشارت إلى أن عدد الرسائل الغذائية الواردة بلغ 1570 رسالة، بإجمالي كمية تُقدر بــ 222 ألف طن، مستوردة من قبل 780 شركة، وتنوعت الأصناف الواردة لتشمل فول الصويا، القمح وزيوت متنوعة، فيما تصدرت أمريكا قائمة الدول المصدرة إلى مصر خلال الأسبوع الماضي، تلتها كل من روسيا، إندونيسيا، أوكرانيا والهند من بين إجمالي 94 دولة صدّرت منتجات غذائية إلى السوق المصري.

ولفتت إلى أن ميناء الإسكندرية احتل المركز الأول من حيث عدد الرسائل الغذائية الواردة، بإجمالي 583 رسالة، يليه ميناء القاهرة الجوي في المركز الثاني بإجمالي 281 رسالة، ثم ميناء بورسعيد بـإجمالي 215 رسالة.