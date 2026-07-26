قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
انتشال جثة طفل مجهول الهوية غرق بالترعة الإبراهيمية بأسيوط
سيدة تقتحم مسجدًا في عين شمس وتعتدي على المصلين أثناء الصلاة
رفع سيارة نقل محملة بالبنجر على طريق جمصة وإعادة الحركة المرورية
من 150 ألفًا إلى 600 ألف.. شعبة السيارات تكشف سر رفع الأسعار والوقت المناسب للشراء
أستاذ هندسة النقل: تأميم قناة السويس كان قرارًا تاريخيًا أعاد لمصر أحد أهم أصولها الاستراتيجية
5 سيارات جديدة 2026 في السوق المصري.. أسعار ومواصفات وصور
صراع الـ40 مليون جنيه.. لماذا يتمسك الأهلي بضم حامد عبد الله؟
الحرس الثوري الإيراني يهدد بحرب أوسع: أي دعم لواشنطن سيُقابل برد مباشر
بدء العد التنازلي| تطبيق منظومة الخبز الجديدة بعد 5 أيام.. الخصم المباشر لدعم الخبز ينطلق أول أغسطس
إصابة 4 أشخاص إثر وقوع حادث تصادم بالدقهلية
رحلة طويلة عشناها سوا .. صلاح يوجه رسالة خاصة لـ أحمد حجازي
وزير السياحة يوجه بإنشاء مكتبة رقمية متكاملة في المتحف الكبير
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

تصدير 165 ألف طن مواد غذائية خلال أسبوع .. و انجلترا تتصدر الدول المستوردة

الهيئة القومية لسلامة الغذاء
الهيئة القومية لسلامة الغذاء
أ ش أ

ذكرت الهيئة القومية لسلامة الغذاء، أن عدد الرسائل الغذائية المصدرة بلغ 3 آلاف و 250 رسالة غذائية بإجمالي 165 ألف طن، صادرة عن 1195 شركة مصدرة، وشملت هذه الرسائل نحو 665 صنفًا من المنتجات الغذائية، تضمنت خضراوات ودرنات، وثمار وفواكه، ودقيق ومنتجات من الحبوب، بالإضافة إلى محضرات من الخضر والفاكهة ومنتجات غذائية متنوعة.

وأوضحت الهيئة - في تقريرها الأسبوعي الـ 27 لعام 2026، عن الفترة من 18 إلى 24 يوليو 2026 - أن عدد أصناف الفواكه المصدرة بلغ 36 صنفًا، بإجمالي كميات بلغت 30 ألف طن، حيث تصدرت الفراولة قائمة الفواكه المصدرة خلال الأسبوع الماضي بإجمالي 10 آلاف طن، تلتها الموالح بإجمالي 7 آلاف طن، ثم العنب بإجمالي 6 آلاف طن، مضيفة أن عدد أصناف الخضراوات المصدَّرة بلغ 39 صنفًا، بإجمالي كميات بلغت 31 ألف طن، حيث تصدر البصل قائمة الخضراوات المصرية المصدرة خلال الأسبوع الماضي أيضًا بإجمالي 11 آلاف طن، تلته البطاطس بإجمالي 6 آلاف طن، ثم البطاطا بإجمالي 5 آلاف طن.

وأضافت أن انجلترا تصدرت قائمة الدول المستوردة للصادرات الغذائية المصرية خلال الأسبوع الماضي، تلتها كل من السودان، السعودية، اسبانيا وتركيا، وذلك من بين إجمالي 200 دولة مستوردة، مشيرة إلى ميناء سفاجا احتل المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية المصدرة منه خلال الأسبوع الماضي بإجمالي 585 رسالة، يليه ميناء دمياط بـإجمالي 505 رسائل، ثم ميناء الإسكندرية بإجمالي 471 رسالة.

وأشارت إلى أن عدد الرسائل الغذائية الواردة بلغ 1570 رسالة، بإجمالي كمية تُقدر بــ 222 ألف طن، مستوردة من قبل 780 شركة، وتنوعت الأصناف الواردة لتشمل فول الصويا، القمح وزيوت متنوعة، فيما تصدرت أمريكا قائمة الدول المصدرة إلى مصر خلال الأسبوع الماضي، تلتها كل من روسيا، إندونيسيا، أوكرانيا والهند من بين إجمالي 94 دولة صدّرت منتجات غذائية إلى السوق المصري.

ولفتت إلى أن ميناء الإسكندرية احتل المركز الأول من حيث عدد الرسائل الغذائية الواردة، بإجمالي 583 رسالة، يليه ميناء القاهرة الجوي في المركز الثاني بإجمالي 281 رسالة، ثم ميناء بورسعيد بـإجمالي 215 رسالة.

الهيئة القومية لسلامة الغذاء الفواكه انجلترا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ظهرت الآن.. نتيجة الثانوية الأزهرية 2026 بالاسم ورقم الجلوس

ظهرت الآن.. نتيجة الثانوية الأزهرية 2026 بالاسم ورقم الجلوس

طالبات الثانوية الأزهرية أثناء الامتحانات

ظهرت الآن .. نتيجة الثانوية الأزهرية 2026 وخطوات الحصول عليها

امتحانات الثانوية الأزهرية

نتيجة الثانوية الأزهرية 2026 بالاسم ورقم الجلوس .. رابط الاستعلام الرسمي

شيخ الأزهر يهنئ أوائل الثانوية الأزهرية

ننشر رابط بوابة الأزهر الإلكترونية للاستعلام عن نتيجة الثانوية الأزهرية

وزير التربية والتعليم

حجب نتيجة الثانوية العامة 2026 للطلاب الغشاشين .. قرار عاجل الآن

نتيجة الثانوية الأزهرية

نتيجة الثانوية الأزهرية.. ردد هذا الدعاء بيقين يجبر الله خاطرك ويفرح قلبك

أوائل الثانوية العامة 2026

حقيقة تسريب تفاصيل أوائل الثانوية العامة 2026 قبل اعتماد النتيجة|توضيح عاجل

الاهلي

لا يستحق المشاركة | مفاجأة .. إعلامي يكشف موقف الأهلي من دوري أبطال إفريقيا

ترشيحاتنا

قناة السويس

في ذكرى تأميم قناة السويس.. 70 عامًا على القرار الذي غيّر تاريخ مصر ورسخ سيادتها

محمد خان

كيف أحدث محمد خان ثورة في صناعة السينما والدراما المصرية؟ .. فيديو

صورة ارشيفية

طارق فهمي: مصر تقود تحركات دبلوماسية مكثفة لاحتواء التصعيد الإقليمي

بالصور

إهمال ارتجاع المرئ .. متى يستدعى القلق؟

إهمال ارتجاع المرئ..متى يستدعى القلق؟
إهمال ارتجاع المرئ..متى يستدعى القلق؟
إهمال ارتجاع المرئ..متى يستدعى القلق؟

بـ38 ألف جنيه.. تفاصيل إطلالة منة شلبي في عيد ميلادها

منة شلبي
منة شلبي
منة شلبي

توب ملفت .. نرمين الفقى تُثير الجدل بإطلالاتها على البحر | شاهد

توب ملفت..نرمين الفقى تثير الجدل بإطلالاتها على البحر
توب ملفت..نرمين الفقى تثير الجدل بإطلالاتها على البحر
توب ملفت..نرمين الفقى تثير الجدل بإطلالاتها على البحر

زوجة إمام عاشور تثير الجدل بجمالها

زوجة إمام عاشور
زوجة إمام عاشور
زوجة إمام عاشور

فيديو

أزمة ملكة جمال مصر إيريني يسري

رفضت تسليم التاج .. ملكة جمال مصر «إيريني يسري» تتوعد بكشف مفاجآت | فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: حقيقةً !! هل الجغرافيا السياسية للشرق الأوسط تتحكم في أسعار النفط؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: عالم على صفيح ساخن… هل نعيش لحظة تفكك النظام الدولي؟

منى أحمد

منى أحمد تكتب: القوة الناعمة لثورة يوليو

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط.. لقطات مونديالية مثيرة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: المنهج الدراسي.. هل هو أداة بناء أم معول هدم ؟

المزيد