بيراميدز يصل إستاد جامعة أرضروم استعدادا لمواجهة ألانيا سبور التركي وديا

وصل فريق نادي بيراميدز إلى استاد جامعة أرضروم التركية استعدادا لمواجهة نظيره نادي ألانيا سبور التركي في اللقاء الودي الثاني بمعسكر الإعداد الخارجي.

ويواجه بيراميدز نظيره ألانيا سبور في الخامسة من مساء اليوم على استاد مدينة أرضروم التركية في ثاني المباربات الودية بمعسكر تركيا والممتد حتى 9 أغسطس المقبل.

بيراميدز يخسر أول لقاء ودي

خسر فريق بيراميدز أمام فريق بيرسبوليس الإيراني بهدف دون رد، في المباراة الودية التي جمعتهما مساء الأحد، ضمن معسكر إعداد بيراميدز في تركيا.

ويخوض بيراميدز معسكره الإعدادي للموسم الجديد، في تركيا، حيث سيلعب الفريق أربع مباريات ودية خلال المعسكر.

وتعد هذه أولى مباريات بيراميدز تحت قيادة المدير الفني الجديد الجنوب إفريقي رولاني موكوينا.