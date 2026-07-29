بيراميدز يواجه ألانيا سبور التركي اليوم في ثاني مبارياته الودية استعدادا للموسم الجديد

يخوض فريق بيراميدز، مباراته الودية الثانية اليوم في المعسكر التحضيري المقام حاليا في تركيا وتحديدا بمدينة أرضروم ويستمر حتى يوم 9 أغسطس المقبل.

ويواجه بيراميدز منافسه نادي ألانيا سبور التركي وديا في تمام الساعة الخامسة من مساء اليوم الأربعاء على ملعب مدينة أرضروم التي يقيم فيها الفريق معسكره.

بيراميدز يخسر أول لقاء ودي

خسر فريق بيراميدز أمام فريق بيرسبوليس الإيراني بهدف دون رد، في المباراة الودية التي جمعتهما مساء الأحد، ضمن معسكر إعداد بيراميدز في تركيا.

ويخوض بيراميدز معسكره الإعدادي للموسم الجديد، في تركيا، حيث سيلعب الفريق أربع مباريات ودية خلال المعسكر.

وتعد هذه أولى مباريات بيراميدز تحت قيادة المدير الفني الجديد الجنوب إفريقي رولاني موكوينا.