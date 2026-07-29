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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية وسط آمال بانفراج التوتر بين واشنطن وطهران

عوائد سندات الخزانة الأمريكية
عوائد سندات الخزانة الأمريكية
أ ش أ
نتيجة الثانوية العامة 2026

تراجعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية، بالتزامن مع استمرار انخفاض أسعار النفط؛ في ظل تنامي التوقعات بإمكانية التوصل إلى انفراجة في التوترات بين الولايات المتحدة وإيران.

وانخفض العائد على سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل 10 سنوات بمقدار 3.9 نقطة أساس ليصل إلى 4.602%، بعدما لامس في وقت سابق أدنى مستوى له خلال أسبوع عند 4.588%؛ وبذلك يكون العائد قد تراجع بنحو 10 نقاط أساس خلال الجلسات الثلاث الماضية، مسجلًا أول انخفاض متواصل على مدى ثلاثة أيام منذ شهر.

في أسواق الطاقة، هبط خام النفط الأمريكي بنسبة 3.68% إلى 79.55 دولارًا للبرميل، فيما انخفض خام برنت بنسبة 4.23% إلى 84.58 دولارًا للبرميل، بعدما تراجع بأكثر من 5% إلى أدنى مستوى له في أسبوعين.

وكان خام برنت قد تجاوز حاجز 100 دولار للبرميل الأسبوع الماضي مع تصاعد التوترات في منطقة الخليج، قبل أن تتراجع الأسعار مع ظهور مؤشرات على انحسار حدة الأزمة.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - في مقابلة مع شبكة طفوكس نيوز" الأمريكية - إن محادثات "جيدة" جرت مع إيران، لكنه كرر في الوقت نفسه تهديداته باستهداف منشأة محصنة تحت الأرض قرب أحد المواقع النووية الرئيسية في طهران، إضافة إلى جسور وأهداف مدنية أخرى، إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق.

ويترقب المستثمرون - كذلك - إعلان مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) قراره بشأن أسعار الفائدة، والمقرر صدوره غدًا /الأربعاء/؛ لما قد يحمله من مؤشرات بشأن توجهات السياسة النقدية الأمريكية خلال الفترة المقبلة.

سندات الخزانة الأمريكية انخفاض التوترات الولايات المتحدة وإيران

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