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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

محمود بصل: 2000 مبنى مهدد بالانهيار في غزة والجهود المصرية تزيل عشرات المباني

غزة
غزة
محمود محسن

قال الرائد محمود بصل، المتحدث باسم الدفاع المدني في قطاع غزة، إنّ القطاع يواجه أزمة كبيرة بسبب المباني الآيلة للسقوط، موضحاً أنّ هناك قرابة 2000 مبنى مهدد بالانهيار في أي لحظة، بما يشكل تهديداً مباشراً لحياة السكان.

وأضاف في مداخلة مع الإعلامية بسنت أكرم، عبر قناة القاهرة الإخبارية، أنّ اللجنة المصرية تبذل جهوداً واضحة وكبيرة بالتعاون مع فرق الدفاع المدني لإزالة المخاطر وهدم المباني الآيلة للسقوط، مشيراً إلى أنّ العمل المشترك أسفر عن إزالة عشرات المباني بشكل كامل.

وأوضح أنّ الإشكالية تكمن في وجود أعداد كبيرة أخرى من المباني المهددة بالانهيار، لا تزال تسكنها أسر ومواطنون أبرياء عزل لا يمتلكون أي مأوى آخر، لافتاً إلى أنّ البدائل المطروحة أمام هؤلاء السكان صعبة للغاية، وتتمثل في الخيام.

وأشار إلى أنّ اللجنة المصرية تطرح على السكان، بالتنسيق مع الشركاء في قطاع التنمية والأشغال، توفير الخيام، إلا أنّها لا تصلح للعيش، خاصة أنّ الخيام التي دخلتها المياه ودمرتها خلال المنخفض الجوي الأخير أثبتت فشلها، مؤكداً أنّ الحل يتمثل في إعادة إعمار قطاع غزة وإنهاء أزمة الخيام بشكل كامل.

وشدد بصل على أنّ الجهود المبذولة لإزالة المباني الآيلة للسقوط لا تزال غير كافية، رغم استمرار العمل على مدار الساعة لإزالة المباني وتخفيف معاناة السكان، موضحاً أنّ الأمر لا يتعلق بحادثة واحدة أو عدد محدود من المباني، بل بأكثر من 2000 مبنى مهدد بالانهيار في القطاع.

وكشف عن أنّ الدفاع المدني تلقى قرابة 350 ألف نداء استغاثة تتعلق بالمعلقات الخرسانية التي تشكل خطراً على السكان، وهي المعلقات التي نتجت عن آثار القصف على المباني، موضحاً أنّها تمثل تهديداً للمدنيين والمارة ومراكز الإيواء، وتحتاج إلى جهود كبيرة للتعامل معها.

تكثيف الشركاء الآخرين جهودهم

وأكد أنّ جميع الإمكانات المتاحة لدى اللجنة المصرية لا تكفي وحدها لإنهاء هذه المعاناة، مشيراً إلى أنّ اللجنة تعمل في فتح الشوارع وشق الطرق وإزالة الكتل الخرسانية والمباني الآيلة للسقوط، فضلاً عن العمل في مراكز الإيواء، وهو ما وصفه بالجهد الكبير، لكنه شدد على ضرورة تكثيف الشركاء الآخرين جهودهم.

محمود بصل غزة قطاع غزة المباني الآيلة للسقوط السكان

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