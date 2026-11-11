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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

اليوم العالمي للعزاب.. دراسة تكشف 78 تحديًا للحياة دون شريك

العزوبيه
العزوبيه
محمد البدوي

في الوقت الذي يحتفل فيه العالم باليوم العالمي للعزاب، تعود قضية الحياة دون شريك إلى الواجهة، وسط تساؤلات حول تأثير العزوبية على الصحة النفسية والاجتماعية للإنسان، وما إذا كان غياب الزواج يعني بالضرورة الشعور بالوحدة والعزلة. 

العزلة من اختيار شخصي إلى نمط حياة

وبينما يرى البعض أن الاستقلالية تمنح الإنسان مساحة أكبر لتحقيق طموحاته وبناء حياته الخاصة، تشير دراسات نفسية إلى وجود تحديات قد تواجه من يعيشون دون شريك، خاصة عندما تتحول العزلة من اختيار شخصي إلى نمط حياة يفتقد التواصل والدعم الإنساني.

تفاصيل مهمة تتعلق بالفارق بين الوحدة النفسية والعزوبية

وفي هذا السياق، كشف استشاري للصحة النفسية عن تفاصيل مهمة تتعلق بالفارق بين الوحدة النفسية والعزوبية، مستعرضًا نتائج دراسة استكشافية رصدت 78 عيبًا محتملًا للحياة دون شريك، وأبرز التأثيرات التي قد تنعكس على حياة الإنسان وسلوكه وصحته.

العزوبية لا تعني الوحدة النفسية

أكد الدكتور وليد هندي، استشاري الصحة النفسية، أن عدم الزواج أو الارتباط لا يعني بالضرورة أن الإنسان يعاني من الوحدة النفسية، موضحًا أن الشعور بالعزلة قد يصيب المتزوجين أيضًا، حتى في ظل وجودهم وسط أسرهم، إذا غاب التواصل الحقيقي والمشاركة الوجدانية بين أفراد الأسرة.

وأوضح أن الوحدة النفسية ترتبط في الأساس بمدى شعور الإنسان بالاحتواء والتواصل مع المحيطين به، وليس بمجرد وجود شريك حياة من عدمه، مشيرًا إلى أن بعض الأشخاص قد يعيشون داخل منازل مزدحمة بالأفراد، لكنهم يعانون في الوقت نفسه من فراغ عاطفي وافتقاد للمساندة.

مواقع التواصل تحوّل المنازل إلى جزر منعزلة

وأشار هندي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد جوهر، ببرنامج «صباح البلد» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، إلى أن الاستخدام المفرط لمواقع التواصل الاجتماعي أسهم في زيادة مظاهر العزلة داخل بعض الأسر، لدرجة تحول أفراد الأسرة الواحدة إلى جزر منفصلة، رغم وجودهم تحت سقف منزل واحد.

وأضاف أن الانشغال المستمر بالهواتف المحمولة والمنصات الرقمية قد يضعف العلاقات الإنسانية المباشرة، ويقلل فرص الحوار والتفاعل بين أفراد الأسرة، وهو ما ينعكس على طبيعة العلاقات الاجتماعية والشعور بالانتماء والاحتواء.

العزلة الاختيارية.. متى تكون إيجابية؟

ولفت استشاري الصحة النفسية إلى أن العزلة قد تكون اختيارية، بمعنى أن يقرر الإنسان الابتعاد لفترات محددة عن المحيطين به، وهو أمر لا يمثل بالضرورة مشكلة نفسية، بل قد يكون مفيدًا إذا استثمر الشخص وقته في الدراسة والعمل وتطوير مهاراته الشخصية والمهنية، إلى جانب توسيع دائرة علاقاته الاجتماعية.

وحذر في المقابل من تحول هذه العزلة إلى سلوك سلبي عندما ترتبط بالفوضى في الحياة اليومية، واضطرابات النوم، والابتعاد عن العمل، والإفراط في استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، فضلًا عن الشعور بالخواء الروحي وفقدان الرغبة في ممارسة الأنشطة المعتادة.

اضطرابات الأكل وشيب الشعر.. مؤشرات تستحق الانتباه

وتطرق هندي إلى بعض العلامات التي قد تصاحب العزلة غير الصحية، مشيرًا إلى أن اضطرابات الأكل والمشكلات الصحية الناتجة عن سوء التغذية من المؤشرات التي تستدعي الانتباه، خاصة عندما تؤثر الحالة النفسية على العادات اليومية للفرد ونمط معيشته.

كما أشار إلى دراسة سعودية أُجريت عام 2025، رصدت ارتفاع معدلات شيب الشعر بين العزاب مقارنة بالمتزوجين، في إطار تناولها للفروق المحتملة بين الحالتين الاجتماعية والنفسية.

دراسة يونانية ترصد 78 عيبًا محتملًا للحياة دون شريك

وفي سياق متصل، كشف استشاري الصحة النفسية عن نتائج دراسة استكشافية أُجريت في اليونان عام 2023، تحت عنوان «ثمن العزوبية»، رصدت 78 عيبًا محتملًا للحياة دون وجود شريك.

وأوضح أن أبرز التحديات التي تناولتها الدراسة تتمثل في الشعور بالوحدة النفسية، وغياب الدعم والمساندة في المواقف المختلفة، فضلًا عن عدم وجود شخص قريب يشجع الفرد على تطوير حياته ومساندته في تحقيق أهدافه وتجاوز الصعوبات.

العزلة الاختيارية العزوبية شريك الحياة اختيار شريك الحياة

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