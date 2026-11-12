الرقابة المالية تمنح 10 شركات موافقات لمزاولة أنشطتها باستخدام التكنولوجيا المالية

قررت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، منح 10 شركات موافقتها على مزاولة عدد من الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية، وذلك من خلال لجنة البت في طلبات استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية، وذلك في إطار جهود الهيئة المستمرة لتوسيع قاعدة المستفيدين من خدمات تلك الأنشطة، ودعم التحول الرقمي وتعزيز الشمول المالي والاستثماري والتأميني.

تفاصيل الموافقات

شملت الموافقات منح شركة "مصر لتأمينات الحياة" الموافقة على مزاولة نشاطها باستخدام مجالات التكنولوجيا المالية من خلال شركة "ڤي لينس" للتحقق الإلكتروني، وكذلك الموافقة لشركة "بي إيه إم لإدارة الأصول" على مزاولة النشاط المرخص لها به باستخدام التكنولوجيا المالية من خلال شركة "ڤاليفاي سولوشنز" للبرمجيات.

كما وافقت الهيئة لشركة "حالاً للوساطة في الأوراق المالية" على استخدام مجالات التكنولوجيا المالية لمزاولة النشاط والآليات المرخص لها بها من خلال شركة "ڤي لينس" للتحقق الإلكتروني، ومنحت الموافقة لشركة "إم إن تي تيك القابضة للاستثمارات المالية" على استخدام التكنولوجيا المالية لمزاولة نشاط أمين الحفظ من خلال الشركة ذاتها، إلى جانب الموافقة لشركة "إتش سي للأوراق المالية والاستثمار" على استخدام مجالات التكنولوجيا المالية لمزاولة نشاط أمين الحفظ من خلال "ڤي لينس" للتحقق الإلكتروني.

وفيما يتعلق بالشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية، منحت الهيئة ترخيصًا لشركة "نايس دير للحلول المالية" بمزاولة نشاط التخصيم باستخدام مجالات التكنولوجيا المالية من خلال شركة "ڤي لينس" للتحقق الإلكتروني، كما منحت شركة "دايرة للتمويل متناهي الصغر" ترخيصًا بمزاولة نشاطها باستخدام التكنولوجيا المالية باعتبارها شركة ناشئة في هذا المجال، وذلك من خلال شركة "ديچيفايد" لحلول التعريف الإلكتروني.

وشملت الموافقات كذلك شركة "أزيموت للاستثمارات – مصر" لاستخدام مجالات التكنولوجيا المالية في مزاولة نشاط أمين الحفظ من خلال شركة "لومين سوفت"، فضلًا عن الموافقة لشركة "إيه إف لتداول الأوراق المالية" على استخدام التكنولوجيا المالية لمزاولة النشاط والآليات المرخص لها بها من خلال شركة "ڤي لينس" للتحقق الإلكتروني، والموافقة لشركة "إتش سي لتداول الأوراق المالية" على استخدام مجالات التكنولوجيا المالية لمزاولة النشاط والآليات المرخص لها بها من خلال الشركة ذاتها.

وتمنح الهيئة هذه الموافقات في إطار اختصاصها الدستوري والقانوني بالرقابة والإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، بما في ذلك أسواق رأس المال، وبورصات العقود الآجلة، وأنشطة التأمين، والتمويل العقاري، والتأجير التمويلي، والتخصيم، والتوريق، فضلًا عن الموافقة على تأسيس وترخيص الشركات العاملة بتلك الأسواق، سواء كانت مزاولة هذه الأنشطة بالطرق التقليدية أو باستخدام التكنولوجيا المالية.