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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

رئيس الوزراء يلتقي وزير للإعلام لاستعراض التصور المقترح للمؤتمر السنوي الأول للإعلام المصري

مجلس الوزراء
مجلس الوزراء

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، ضياء رشوان، وزير الدولة للإعلام؛ لاستعراض جهود الوزارة والتصور المقترح للمؤتمر السنوي الأول للإعلام المصري، المقرر عقده تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بهدف النهوض بالمنظومة الإعلامية ومناقشة التحديات والفرص المتاحة لتطويرها.

وأكد رئيس مجلس الوزراء دعم الحكومة لكل الجهود المبذولة لتطوير الإعلام المصري، وتمكين مؤسساته العامة والخاصة وتعزيز قدرتها على أداء رسالتها الوطنية والمهنية؛ مشيداً بنهج الحوار والتشاور الشامل مع مختلف أطراف المنظومة الصحفية والإعلامية.

وخلال اللقاء، استعرض وزير الدولة للإعلام حصيلة الحوارات التحضيرية الموسعة التي عقدتها الوزارة على مدار الفترة الماضية، موضحاً أنها شملت 12 اجتماعاً مع مختلف فئات وأطراف منظومة الصحافة والإعلام في مصر، وضمت: لقاءات مع رؤساء المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام، ولقاء نقيب الصحفيين وأعضاء مجلس النقابة ورئيس وأعضاء اللجنة المؤقتة لمباشرة إجراءات تأسيس نقابة الإعلاميين، إلى جانب لقاءات مع رؤساء تحرير ومجالس إدارات الصحف القومية، ورؤساء تحرير ومجالس إدارة الصحف الخاصة والحزبية، ورؤساء تحرير المواقع الإخبارية، فضلاً عن لقاءات مع رؤساء قنوات وشبكات الهيئة الوطنية للإعلام، ورؤساء القنوات الفضائية الخاصة، ولقاء المتحدثين الرسميين والمستشارين الإعلاميين؛ انطلاقاً من الحرص على إشراك أهل مهنة الصحافة والإعلام بوصفهم شركاء أصيلين في صياغة مستقبل الإعلام المصري.

كما أشار السيد ضياء رشوان إلى اللقاء الذي عُقد مع اللجنة الرئيسية لتطوير الإعلام المصري، مؤكداً أن التقرير الذي وضعته اللجنة يُمثل المظلة الأوسع وقاعدة الانطلاق الأساسية لأعمال المؤتمر ومحاوره؛ لافتاً إلى أن سلسلة هذه اللقاءات أفرزت عدداً من الاحتياجات والشواغل والمقترحات العملية الرامية إلى تحسين أوضاع الصحافة والإعلام والعاملين بهما، حيث تم استعراض أبرز هذه الرؤى والمقترحات خلال اللقاء.

وفي ختام اللقاء، وجّه رئيس مجلس الوزراء باستمرار التنسيق المشترك مع الهيئات والجهات المعنية؛ لبلورة التصور النهائي للمؤتمر ومحاوره المقترحة في صورتها المتكاملة، بما يضمن خروجه بنتائج وقرارات تسهم في الارتقاء بالمنظومة الإعلامية المصرية، وتواكب المتغيرات التي يشهدها قطاع الإعلام على المستويين الإقليمي والدولي.

الدكتور مصطفى مدبولي الوزراء وزير الدولة جهود الوزارة

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