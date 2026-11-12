رئيس مصر للطيران: نستهدف رفع الأسطول إلى 125 طائرة.. وحققنا طفرة في الأداء والجوائز العالمية

أكد الطيار أحمد عادل، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، أن الشركة ترسم ملامح مستقبلها عبر خطة استراتيجية طموحة تستهدف زيادة حجم أسطولها ليصل إلى نحو 125 طائرة بحلول عام 2030، وذلك من خلال التعاقد على طرازات حديثة، وتطوير الطائرات الحالية، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة على متنها لتواكب أحدث التطورات التكنولوجية في صناعة الطيران العالمي.

وذلك في إطار اللقاء الموسع الذي عقده وزير الطيران المدني ورؤساء الشركات مع محرري شؤون الطيران المدني.

وأوضح "عادل" خلال اللقاء أن مؤشرات الأداء المالي للشركة تعكس تحسناً ملموساً وغير مسبوق في تاريخها خلال العامين الماليين الحالي والسابق، بالتوازي مع تجاوز معدلات انتظام رحلات الشركة لـ 86%.

وتتضمن خطة تحديث الأسطول الحالي التعاقد على 34 طائرة جديدة؛ تشمل 16 طائرة إيرباص (A350-900) استلمت الشركة 5 منها لتعزيز الرحلات طويلة المدى، واستئجار 18 طائرة بوينغ (B737-8 MAX) استلمت منها 4 طائرات وجارٍ استلام الباقي تباعاً حتى عام 2027.

وعلى صعيد تجربة المسافرين، أشار رئيس الشركة القابضة إلى تنفيذ مشروع متكامل لتحديث الكبائن الداخلية لـ 19 طائرة (B737-800) انتهت الشركة من تطوير 8 منها، فضلاً عن تطوير أسطول الشحن الجوي ليصل إلى 6 طائرات، وتحديث منظومة التدريب بشراء جهاز محاكاة متطور (Flight Simulator). وتتويجاً لهذا الجهد، حققت مصر للطيران طفرة عالمية بحصولها على جائزة «أفضل شركة طيران تطوراً وتحسناً بالعולם» من سكاي تراكس، وتقدمها للمرتبة الـ 46 عالمياً لتدخل قائمة أفضل 50 شركة طيران في العالم لعام 2026.